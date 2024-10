Pedro Sánchez ha comenzado su ronda de reuniones con los presidente autonómicos. Y pese a que este viernes también ha atendido a los presidentes populares de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón respectivamente, el morbo estaba con la reunión que ha mantenido esta tarde con alguien de su propio partido, el presidente manchego Emiliano García-Page.

Page ha sido uno de los más críticos con el presidente del Gobierno con la financiación singular para Cataluña y así se lo ha transmitido en la reunión que han mantenido en la Moncloa, la primera desde que ambos ostentan sus respectivos cargos. "Ojalá que no fuera noticia una reunión con el presidente", ha manifestado a su salida ante los medios.

Aunque también ha tratado durante la reunión temas que conciernen a Castilla-La Mancha, para el que ha traído un dossier de 194 páginas de medidas pendientes para la región, el tema principal del encuentro ha sido la financiación singular para Cataluña. "El planteamiento mío es el que siempre me han escuchado. Los argumentos ya los dije en el partido y se los he manifestado de forma respetuosa", ha explicado Page.

El líder manchego ha reiterado en que la riqueza no se puede dividir: "La riqueza española es de todos. Me opongo a que la riqueza se empiece a dividir por territorios. La riqueza de Castilla -La Mancha no es de los castellano-manchegos. La riqueza de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos. No se trata de tener todos más sino de que ninguno se salga con la suya de tener más que los demás".

Además, Page ha señalado que Castilla-La Mancha no negociará una financiación territorial con el documento publicado por ERC: "Defendemos el modelo que se negocie sea multilateral, que no haya regímenes especiales. Ninguna comunidad autónoma, desde luego no Castilla-La Mancha, va a tener como base de negociación el documento firmado entre el PSC y ERC. Me ofrezco para llegar a un acuerdo".

No ha desvelado qué le ha transmitido Sánchez al respecto, pero sí garantiza que sale "idéntico" respecto a como ha entrado respecto a la información sobre el pacto con ERC, por lo que se mantiene en que es un acuerdo para un concierto económico "como la copa de un pino". Y por ello, ha insistido que en el caso de que la financiación territorial sea especial para cada comunidad autónoma, no entrará a negociar.

"Mi posición es transversal, sería la misma si en vez de ERC y el PSC el documento lo plantea Madrid", ha añadido descartando que su oposición sea porque se trata de Cataluña.

A raíz de ello, ha pedido "diálogo franco" para poder llegar a un acuerdo, destacando que "no se debe a Ferraz". Eso sí, Page ha destacado que "el PP esperaba que viniera con una bomba lapa para dejarla puesta en la Moncloa, pero no" y ha señalado que "la imagen de sucursal de Génova no va a ser la que quieren los ciudadanos", desmarcándose de las palabras de los populares.

También reuniones con López Miras y Mazón

El presidente del Gobierno también se ha reunido este viernes tanto con Fernando López Miras como con Carlos Mazón, presidentes de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana respectivamente.

El 'popular' Fernando López Miras, ha transmitido el malestar de su comunidad autónoma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un "maltrato permanente" desde 2009 a la Región de Murcia ha indicado el presidente murciano.

En su cita en La Moncloa, López Miras ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ponga en marcha un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra la Región, mientras se reforma el modelo de financiación autonómica, a la vez que ha reafirmado sus críticas al concierto económico para Cataluña. Así lo ha desvelado el presidente murciano en la rueda de prensa tras el encuentro bilateral, en el que ha dedicado gran parte de su diálogo a hablar de la financiación autonómica.

En este contexto, López Miras ha lamentado que Murcia sea la comunidad más infrafinanciada desde el año 2009, por lo que ha exigido a Sánchez que empiece a nivelar estos recursos con todas las regiones mientras se reforma el modelo de financiación. "Ha sido un perjuicio permanente, un maltrato y una desigualdad desde 2009 en la Región de Murcia, que tiene que terminar ya", ha reivindicado el barón 'popular'. "Cada murciano recibe casi 1.000 euros menos que los ciudadanos de las Comunidades mejor financiadas", ha añadido.

Por otro lado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido a Pedro Sánchez un fondo de compensación por la infrafinanciación de su autonomía, la condonación de la deuda y la reforma del sistema de financiación, pero ha dejado claro que estos asuntos deben tratarse de forma multilateral.

Mazón se ha reunido esta mañana con el presidente del Gobierno, dentro de la ronda con líderes autonómicos que Pedro Sánchez está celebrando en el contexto de su acuerdo con ERC para una financiación singular a Cataluña. En rueda de prensa posterior al encuentro, Mazón ha considerado "urgente" la reforma del sistema, la condonación de la deuda a la Comunidad Valenciana, muy cercana a los 60.000 millones de euros y al 40 % de su PIB, y el fondo de nivelación, que ha cuantificado en 1.700 millones de euros anuales.

Además, ha relatado que ha coincidido con el presidente del Gobierno en que son asuntos a debatir en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los consejeros con Hacienda, y en la próxima Conferencia de Presidentes. Mazón ha explicado que "habrá consejo, habrá conferencia, no sé cuándo, pero queremos que todos estos asuntos sean discutidos en la mesa de todos. Somos los peor financiados de todos, no tenemos que buscar privilegios ni chantajes", ha explicado.

El presidente de la Comunidad Valenciana ha señalado que el acuerdo para la financiación singular de Cataluña "no es una oportunidad, como defiende el presidente del Gobierno, sino lo contrario. Por ese camino, esto se rompe". Aunque ha confesado que "no conocemos todavía la letra pequeña del pacto", ha alertado sobre que se condicione en el mismo la solidaridad catalana a la política fiscal de otras autonomías, sobre lo cual ha dejado claro que "con la autonomía fiscal de los valencianos, no se juega".