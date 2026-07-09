Pablo Montesinos, sobre el problema de los cruceros: "Creo que tiene que haber un control, pero no diría que no vengan más"

En Barcelona, con el objetivo de frenar la llegada masiva de estos barcos, han decidido aumentar la tasa a los cruceristas que llegan a la ciudad. Así, este tipo de turismo genera tanto opiones a favor como en contra.

Barcelona está en pie de guerra con los cruceros. Desde el ayuntamiento de la Ciudad Condal buscan frenar la llegada de estos barcos, capaces de alojar centenares de personas, aumentando la tasa turística y que los cruceristas abonen 24 euros por hacer escala en la ciudad.

Pablo Montesinos es de Málaga, otra ciudad costera que también recibe estos barcos. El periodista señala que en su ciudad se nota mucho la llegada de los cruceros y, además, "ha ido de menos a más".

El periodista considera que debe existir un control y una regulación, "pero no diría 'que no vengan más cruceros a España'", añade, "ni todo es negro ni todo es blanco". Montesinos indica que el impacto económico de la llegada de cruceristas "es muy importante".

Iñaki López plantea que si el retorno económico fuera mayor no existirían tantas quejas. "Tiene que haber turismo de todo estilo", responde el periodista. Montesinos cuenta que en Málaga se hizo una gran inversión para que vinieran ciertos cruceros. "Y es verdad que cuando baja la gente del barco va mucha gente al centro de Málaga", señala.

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