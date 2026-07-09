Antonio Maestre considera que el policía que empujó a una docente en Valencia sabía "que iba a generar un daño"

El agente ha sido imputado por los hechos ocurridos durante una manifestación por la Educación Pública celebrada en Valencia. La docente acabó en el suelo con el tabique roto.

El policía nacional que agredió a una docente que se manifestaba en Valencia ha sido imputado por lesiones, delito contra la integridad moral y delito contra los derechos individuales. El agente propinó un fuerte empujón a la manifestante, de 68 años, que terminó en el suelo. El impacto provocó que la mujer acabara con el tabique roto.

Serafín Giraldo, inspector de la Policía, considera que el suceso está "siguiendo el orden lógico que tiene que seguir". "Hay una querella judicial y tiene que resolverse delante de un juez", afirma. En su opinión, no hay "dolo" en la acción del agente, pero sí podría haber negligencia o imprudencia.

Antonio Maestre, por su parte, considera que es "un hecho evidente que el policía, que tiene que saber cómo actúa y tiene una formación, sabe que, cuando empuja a una persona con esa fuerza por detrás, le va a generar un daño".

El periodista manifiesta que espera que el proceso siga adelante "y que el policía no vuelva a ser policía porque ha demostrado que no sirve para su labor". Giraldo aclara que hay un expediente disciplinario, "conforme a legislación de la ley de personal". El inspector cuenta que ese expediente "está supeditado al proceso penal".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido