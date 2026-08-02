PP y Vox utilizan la crisis migratoria en Ceuta para volver a atacar al Gobierno: "Eso no es España, parece el abandono total"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado a Pedro Sánchez por dar las gracias a Marruecos en su cooperación con España por la crisis migratoria apuntando que ya es "lo que faltaba".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado al Gobierno por la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta, calificándola como "una prueba para la siguiente". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación por la situación en la ciudad autónoma, destacando el miedo de la población local y acusando al Ejecutivo de vender una "normalidad inexistente". Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha respaldado estas críticas, afirmando que Ceuta no ha regresado a la normalidad. Santiago Abascal, líder de Vox, ha pedido medidas drásticas, incluyendo el cierre de la frontera con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el Gobierno tuviera información previa sobre la situación.

Pese a que estaba en un acto tras visitar los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por el incendio en la Sierra Oeste, Isabel Díaz Ayuso no ha perdido la oportunidad de atacar al Gobierno por la "invasión intolerable" de migrantes que se produjo en Ceuta este jueves, lo que para ella es "una prueba para la siguiente". Por su parte, Santiago Abascal ha cambiado su agenda para acudir este domingo a la ciudad autónoma. Porque la derecha y la ultraderecha están utilizando la crisis migratoria para agitar el avispero político.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dedicado parte de su intervención a la situación en la ciudad autónoma ya que le "duele" lo ocurrido porque no hay "nada más español que Ceuta": "Nos duele enormemente porque aquí lo estamos pasando muy mal, pero hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas allí. A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos".

Según Ayuso, el Gobierno está vendiendo una normalidad inexistente y se ha preguntado "cómo lo estarán pasando" los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y los residentes en la ciudad autónoma porque la situación "no se ha arreglado" ya que "decenas de miles de personas" siguen "deambulando todavía por las calles".

Así, ha puesto el foco en la población ceutí que está "totalmente comprometida" y que está "pasando miedo" ante "situaciones inéditas": "Eso no es España, eso parece el abandono total y lo que me temo es que es una prueba de Marruecos para la siguiente", ha trasladado.

La dirigente madrileña ha recalcado en que esto "va a ir más" ya que ha sido "una prueba para la siguiente" en Ceuta y Melilla, además de censurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dé "las gracias a Marruecos" porque ya es "lo que faltaba": "Vamos a acompañarles porque Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes en Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos", ha apuntado.

Por último, ha cuestionado que nuestro país pueda contar con ayuda exterior porque cada vez está "más aislada" puesto que se ha enemistado con "todos los países occidentales" que miran al país "y no saben si van a cerrar el tráfico aéreo" ante las "peores imágenes" que "comprometen la seguridad y el orden de todo el continente".

Gresca política

Unas declaraciones que solo echan más leña al fuego en la gresca política por Ceuta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no existe "la normalidad de la que habla el Gobierno" en Ceuta y que "basta con pisar la calle para comprobarlo", como ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un vídeo grabado en las calles de la ciudad autónoma.

"Por humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita", ha añadido el líder del PP, que este fin de semana se ha desplazado hasta Ceuta tras la entrada masiva de migrantes registrada el pasado jueves.

"No es verdad que Ceuta haya regresado a la normalidad. Buena parte de los inmigrantes que entraron de forma irregular están saliendo de forma progresiva y muy lenta, pero la realidad es que hay miles de inmigrantes ilegales que todo parece indicar que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos en las calles", ha afirmado en una entrevista en el programa 'La Trinchera de Llamas', de esRadio.

Asimismo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, parece tener claro que el Ejecutivo estaba al tanto de lo que sucedería. "No podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no hubiesen detectado a una marea humana de entre 60 y 80 mil personas que se dirigían a entrar de forma ilegal en Ceuta", ha señalado este domingo en declaraciones a EsRadio. A su vez, ha afirmado que quien sí alertó públicamente fue el presidente ceutí Juan Jesús Vivas.

"El Gobierno lo sabía, tenía la información y no actuó", ha denunciado criticando al Ejecutivo de Sánchez por "incompetente" e "irresponsable". Tellado se suma al discurso que está acogiendo la derecha y la ultraderecha, el de la invasión, y no se corta a la hora de rechazar que lo ocurrido en Ceuta haya sido una crisis migratoria, "como pretenden hacernos creer", sino que ha supuesto "una auténtica ocupación y un ataque a la integridad territorial de España".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya respondía este sábado sobre si el Ejecutivo o los servicios secretos sabían algo. "No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 pudiera ocurrir, evidentemente", aseveró.

El ataque de Abascal

Quien también se ha manifestado este domingo ha sido Santiago Abascal. El líder de Vox ha cambiado su agenda para acudir a Ceuta y, desde allí, ha pedido "medidas drásticas" exigiendo a Marruecos que acepte "la devolución de todos los nacionales que están ilegalmente en España".

No solo eso, sino que Abascal ha solicitado el "cierre permanente del paso fronterizo" hasta que Marruecos "dé garantías" de que lo que ha pasado no volverá a suceder: "Solo trae muerte, sufrimiento y ruina".

Por otro lado, ha apuntado contra el presidente del Gobierno y afirma que está "sometido a Marruecos". "Tendrán pruebas de corrupciones y mafias que no conocemos", ha dicho.

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