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Crisis interna en Vox

Ortega Smith y Espinosa de los Monteros tachan a Vox de "régimen del terror" y exigen a Abascal decir de dónde saca el dinero

El contexto Tras estas acusaciones, Abascal da respuestas simples a todo lo que hace tambalear su partido. Dice que sus "sobresueldos" jamás han existido y que su liderazgo, para algunos "cesarista", no es tema de debate.

Santiago Abascal, Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros, en unas imágenes de archivo
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Ni Ortega Smith ni Espinosa de los Monteros se van a casar. Este lunes, los dos históricos dirigentes de Vox -ahora purgados- han lanzado durísimos ataques contra la formación. Tanto el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien ha dejado claro que no va a dimitir, y el exsecretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros piden saber a dónde va el dinero de Vox, volver a sus principios y más democracia interna. Ambos llegan a hablar de "régimen del terror".

Desde el ala de purgados de Vox, este lunes vuelven a repetir la gran pregunta. "¿Dónde va el dinero de Vox?", se ha preguntado Ortega Smith en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid. Una pregunta que solo verbalizan desde fuera del partido porque, aseguran, dentro "están muy controlados en un régimen del terror interno", indica Espinosa de los Monteros.

Según Ortega Smith, le cortaron la cabeza por sus dudas hacia la legalidad de ciertas actividades. "Algunos vimos cómo se nos quería quitar de en medio porque éramos testigos molestos y por eso, desde 2022, han sido todo presiones y arrinconamientos. Y yo les digo a esas personas que conmigo se han encontrado con un muro de piedra", ha señalado.

Ambos quieren explicaciones, así que piden lo que al parecer nunca ha habido en Vox: "un congreso con taquígrafo". Un congreso para dos razones distintas. Ortega Smith lo pide para hablar de corrupción y Espinosa para hablar de la nueva deriva ideológica centrada en la figura de Abascal. "Vox se está redefiniendo en el espacio político. Más que izquierda-derecha, es intervencionista, cesarista", ha apuntado Espinosa de los Monteros.

Pero Abascal cree que un congreso para debatir no hace falta. "Ningún partido que crece hace congresos", se justifica. Porque si Vox crece, significa que todo va bien. O eso dice Abascal. Según él, dentro de Vox no hay dudas sobre nada. Son todo invenciones de Génova 13.

"Ese debate no existe. El debate que hay en los medios de comunicación es un debate impulsado por la dirección nacional del PP", ha asegurado el líder del partido de ultraderecha. De esta manera, Abascal da respuestas simples a todo lo que hace tambalear su partido. Dice que sus "sobresueldos" jamás han existido y que su liderazgo, para algunos "cesarista", no es tema de debate.

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