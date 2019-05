Ortega Smith y su admiración por el falangismo: el pasado oculto del dirigente de Vox

Antes de formar parte del partido de Santiago Abascal, el secretario general de Vox y candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith Molina, ya militaba en organizaciones políticas como la Fundación DENAES o el Foro-CDS, según puede comprobarse en su curriculum oficial del partido.

En un artículo publicado en 1986 en el 'Boletín Así', y recogido por La Marea, bajo el título 'No olvidar', el político escribía: "No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onésimo, Ramiro, Julio, crearon la doctrina más joven y grande de Europa".

El texto homenajeaba a militantes históricos de la Falange fusilados como José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma y Julio Ruiz de Alda, y ensalzaba los valores del falangismo. Ortega Smith defendía en el escrito que, a pesar de los medios de "desinformación", la doctrina falangista "será reconocida por el pueblo español y su juventud hasta ganar España".

La Marea ha tratado de ponerse en contacto con el departamento de prensa de Vox para conocer sus impresiones sobre los vínculos del líder de Vox con la Falange, pero no ha habido respuesta. También laSexta ha preguntado al dirigente por el artículo pero no ha querido declarar al respecto. Ortega Smith pronunció en un discurso que cualquier miembro del partido que estuviera relacionado con casos fascistas, neonazis o totalitarios sería expulsado de Vox.