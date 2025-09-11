La oposición madrileña pide el "game over" para Ayuso por el caso de su pareja: "No le queda otra que dimitir"

El contexto La jefa de la inspección tributaria que lideró la investigación contra Alberto González Amador ha declarado ante la jueza que el empresario solo intentó regularizar su situación cuando fue "pillado" por la Agencia Tributaria.

La jefa de la inspección tributaria explicó ante la jueza que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, utilizó facturas falsas para reducir su carga fiscal debido a sus altos beneficios. Tras esta revelación, Óscar López, líder socialista madrileño, exigió la dimisión de Ayuso. Mar Espinar y Manuela Bergerot también criticaron la situación. Mientras, el ministro Pablo Bustinduy cuestionó la atención mediática sobre el caso del fiscal general del Estado más que sobre este.

"Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas". Es la afirmación de la jefa de la inspección tributaria que lideró la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, conocida gracias a unos audios que avanzan 'El País' o 'Cadena Ser' y a los que ha podido acceder laSexta.

Una noticia que ha coincidido justo el día en que se celebra el debate sobre el estado de la región. Con Ayuso de vuelta, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha sido el primero en pedir su dimisión: "Solo esperamos un anuncio de la señora Ayuso: el anuncio de su dimisión. No tiene otra salida, 'game over', se acabó".

Además, ha querido dar la vuelta a la narrativa de la presidenta madrileña sobre una supuesta persecución por parte del Estado a su pareja: "Es al revés, ella viene a poner todos los medios de la Comunidad de Madrid para defender a un presunto delincuente".

Argumentos que también ha reiterado Mar Espinar, portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid: "El sistema funciona y le han pillado. Multiplica por siete sus ganancias (González Amador) a través de una de las mayores contratistas de la Comunidad de Madrid que es el grupo Quirón. "A la señora Ayuso no le queda otra que dimitir", ha añadido.

Para Más Madrid, la filtración de la declaración de la perito de Hacienda "solo confirma lo que ya sabíamos y es que el novio de la Señor Ayuso no se hizo millonario por sus talentos en los negocios, si no por su cercanía al poder y su caradura para estafar a Hacienda". "Ayuso no puede tener el tren de vida que tiene solo por su sueldo de presidenta autonómica", ha aseverado Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid.

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preguntado por este asunto, reconduce el foco sobre la mujer del presidente del Gobierno: "El PSOE tiene una particularísima vara de medir. A mí todavía no me han dicho qué contratos o qué negocios tiene la pareja de la presidenta con la Comunidad de Madrid".

Y, desde el Gobierno, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, cree que no se habla lo suficiente sobre el caso de González Amador: "Si uno analiza en estas causas el volumen de atención que se le ha dedicado en la agenda pública, probablemente hayamos estado más tiempo hablando del fiscal general del Estado que del caso por el que se originó la situación del fiscal".