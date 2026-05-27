Israel no negocia, ataca: Netanyahu bombardea Líbano para ampliar sus fronteras mientras Irán y EEUU mantienen contactos para la paz

¿Qué ha dicho? "Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte", anunció Netanyahu antes de aprovechar la noche para ordenar el desplazamiento de cientos de familias en 27 pueblos del sur de Líbano.

A pesar de los bombardeos, Irán sigue en las negociaciones mientras Donald Trump se reúne con su gabinete para decidir acciones, especialmente para desbloquear el estrecho de Ormuz. Israel, por su parte, intensifica sus ataques en Líbano, dejando más de 31 muertos, incluidos niños y paramédicos. Benjamin Netanyahu justifica las acciones alegando la protección de comunidades del norte, extendiendo la invasión en el sur de Líbano. Además, la violencia se extiende a Cisjordania, con colonos incendiando casas palestinas en Jenin. En medio de esta escalada, la festividad musulmana 'Eid el Adha' transcurre sin alegría en Gaza, marcada por la guerra.

A pesar de los bombardeos del martes, Irán no se retira de las negociaciones. En algo más de dos horas, el presidente de los EEUU, Donald Trump, se va a reunir con su gabinete de emergencia para decidir cuáles son los próximos pasos a dar. Porque saben que lo urgente es desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque Israel prefiera permanecer ajeno a todo esto para continuar golpeando la región.

Sobre todo en Líbano, donde los ataques y bombardeos de Israel en el sur del país han dejado a niños enterrados bajo escombros. La sangrienta escalada ha dejado más de 31 muertos, entre los que hay seis niños y dos paramédicos.

Es la respuesta de Israel al avance de las negociaciones: acelerar las masacres en las zonas donde se presupone que hay un alto el fuego en activo, como Líbano. "Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte", anunció el líder de Israel, Benjamin Netanyahu.

Dicho y hecho, porque a las 22:00 horas de la noche del martes ordenó el desplazamiento de cientos de familias en 27 pueblos del sur, extendiendo su invasión más allá del límite establecido al inicio de la tregua.Todo esto mientras el ministro Ben Gvir animaba al Gobierno de Israel a cortar la electricidad en todo Líbano.

Porque la guerra de Netanyahu no solo afecta a Irán y a Líbano. Se extiende a Cisjordania, con unos colonos descontrolados y prendiendo fuego a casas palestinas, en la ciudad de Jenin, con la complicidad del ejército israelí.

Este miércoles es 'Eid el Adha', una de las festividades más importantes para los musulmanes, que los gazatíes también han vuelto a vivir entre bombardeos. Por eso, en esta fiesta no hay alegría; se ha silenciado tras tres años de guerra.

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