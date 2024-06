El juez Juan Carlos Peinado, quien investiga la causa de Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha respondido a las críticas que ha recibido en los últimos días por citar a la mujer del presidente del Gobierno en plena campaña y tan solo cinco días antes de que se celebren las elecciones europeas de este domingo.

Para ello, el juez ha utilizado una providencia, es decir, un escrito oficial, en el que ha defendido que en España no hay ninguna ley que le impida continuar con su instrucción en periodo electoral. "Ni en la Constitución española, ni en la Ley Electoral, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal impiden continuar con el impulso de cualquier instrucción en curso", ha afirmado el juez. Para el periodista experto en Tribunales, Alfonso Pérez Medina, este movimiento de Peinado es "muy poco habitual" y hace hincapié en que los jueces no suelen utilizar una providencia para contestar al presidente del Gobierno, las críticas de varios ministros y la opinión pública.

Este escrito, emitido este jueves, responde precisamente a la nueva carta a la ciudadanía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó el pasado martes. En este mensaje que Sánchez compartió, una vez más, en su cuenta de X, el presidente criticaba que el juez Juan Carlos Peinado haya dictado una resolución que puede "condicionar" la campaña electoral de las europeas al anunciar la citación de su mujer tan "solo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo", lo cual, decía, "resulta extraño".

En esta misma idea han insistido diferentes miembros del Ejecutivo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien reiteraba este miércoles en Al Rojo Vivo la "extrañeza" que genera el hecho de que el anuncio de la citación judicial se produjera en vísperas de las elecciones europeas.

En la carta, Sánchez denunciaba que "habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", denunció Sánchez.

Precisamente, el juez Peinado hace alusión a esta regla no escrita e ironiza con que la Junta Electoral no le ha comunicado que ninguna de las personas que han sido citadas como testigo o investigado "haya sido proclamado en el proceso electoral vigente". Así, insiste en que, como Begoña Gómez no se presenta como candidata este 9J, su citación anunciada esta misma semana no influirá en los comicios.

Según indica Alfonso Pérez Medina, esta ley no escrita que apunta a la neutralidad política la cumplen todos los grandes tribunales. Desde el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso los tribunales de justicia autonómicos. Por ello, insiste en que Peinado "ignora esta norma no escrita" al asegurar que puede impulsar esa declaración en plena campaña electoral.

Begoña Gómez se convierte en protagonista en las elecciones

Tras la citación del juez Peinado y la nueva carta de Sánchez, Begoña Gómez ha monopolizado de lleno en el final de la campaña electoral y se ha convertido en un arma electoral de doble filo que enarbolan tanto PP como PSOE para movilizar a su electorado este domingo.

Por una parte, los socialistas creen que este asunto le puede servir como palanca e impulso de cara a los comicios. Son muchos los dirigentes del PSOE que sostienen que este "acoso", como lo denominan, contra la mujer del presidente del Gobierno va a ser un revulsivo electoral para el partido y que va a ayudar a agitar a los votantes de izquierdas y a que se movilicen el domingo.

A su vez, en el PP también creen que este tema les puede beneficiar y no van a soltarlo en estos últimos compases de la campaña: creen que puede terminar de movilizar al electorado de derechas y, de hecho, el asunto de la amnistía se ha guardado en un cajón. No obstante, hay barones territoriales que piden no sobreactuar porque, advierten, puede capitalizarlo Vox dentro del espacio de la derecha.