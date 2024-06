La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes a las 10:00 horas a fin de pronunciarse sobre las últimas "manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial".

Aunque el comunicado del órgano de gobierno de los jueces se limita a señalar que estudiarán esas "manifestaciones públicas", las fuentes consultadas por laSexta confirman que se refieren a las valoraciones que han hecho miembros del Gobierno sobre el juez que investiga a Begoña Gómez.

Tras conocerse esta misma semana que el juez ha llamado a declarar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno el próximo 5 de julio, el propio Pedro Sánchez escribió una nueva carta a la ciudadanía en la que incidía que el juez Juan Carlos Peinado no ha respetado "la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral".

Una idea en la que han insistido diferentes miembros del Ejecutivo en los últimos días, entre ellos la ministra portavoz, Pilar Alegría, que este miércoles reiteraba en Al Rojo Vivo la "extrañeza" que genera el hecho de que el anuncio de la citación judicial se produjera en vísperas de las elecciones europeas.

