Un encuentro en el aire
Trump insiste en dar por hecho que "habrá una reunión" en Doha con Irán pese a los desmentidos de Teherán: "Van a Qatar. Creo que ya se han ido"
Los detalles El presidente de Estados Unidos asegura que están "ganando militarmente" a Irán y quita hierro a una reunión que es todo misterio: "La reunión en Doha quizá será importante, quizá no".
Resumen IA supervisado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que este martes habrá una reunión en Doha con Irán, aunque Teherán lo ha desmentido. Trump ha destacado que la reunión podría ser importante o no, y ha señalado que Washington está "ganando militarmente" y le va bien en el ámbito diplomático. El objetivo central de las negociaciones es la desnuclearización de Irán, asegurando que no tendrán armas nucleares. Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha indicado que cumplirán con sus obligaciones si Estados Unidos se adhiere al memorando de entendimiento bilateral. La Casa Blanca ha reiterado que Trump no teme usar el poder militar para asegurar sus objetivos.
* Resumen supervisado por periodistas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que este martes "habrá una reunión" en Doha, capital de Qatar, con Irán, si bien ha estimado que "quizá será importante, quizá no", pese a que Teherán desmintiera poco antes tal encuentro, después de que el inquilino de la Casa Blanca lo anunciara en redes llegando a agregar que sería a petición de la República Islámica.
"Mañana (martes) habrá una reunión sobre eso en Doha. Y van a Qatar. Creo que ya se han ido, o están a punto de irse. Así que veremos cómo va", ha declarado Trump a la prensa, instantes antes de opinar que "la reunión en Doha quizá será importante, quizá no".
De cualquier modo, ha estimado que a Washington le "va muy bien en ese frente", aún hablando de diplomacia, antes de agregar que Estados Unidos está "ganando militarmente".
Con todo, en cuanto a las negociaciones, el mandatario republicano ha vuelto a poner como motivo central de su aproximación a Teherán "la desnuclearización de Irán". "No queremos que tengan armas nucleares, no las van a tener y, para ser justos, han aceptado eso", ha asegurado.
Irán promete "cumplir" con sus obligaciones si EEUU cumple con el memorando
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado a última hora de este lunes que si Estados Unidos "se adhiere al memorando de entendimiento" firmado por ambos países, la parte iraní "también cumplirá" con sus obligaciones en virtud de dicho compromiso.
"El entendimiento es un asunto bilateral. Si la parte estadounidense se adhiere al memorando de entendimiento, nosotros también cumpliremos con nuestras obligaciones", ha manifestado Pezeshkian en redes sociales.
En la misma publicación, el dirigente iraní ha subrayado que la postura de Teherán "ante fanfarronadas injustificadas y amenazas infundadas" es tomar decisiones basadas "en la racionalidad y la dignidad humana" al tomar decisiones, así como en hacer uso de "una defensa decisiva e intrépida" al tomar medidas.
Sus comentarios llegan tras un fin de semana marcado por nuevas hostilidades entre los ejércitos estadounidense e iraní, concluidas con un anuncio por parte de Washington de que las partes retomarían las conversaciones esta semana.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha recordado que el mandatario republicano "no tiene miedo a usar el poderío de nuestro Ejército", haciendo hincapié en que Washington "gana de cualquier manera", ya sea en la mesa de negociaciones o por la vía militar.
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