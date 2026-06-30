Pepe Álvarez (UGT) carga contra los bulos sobre la regularización de migrantes y la 'ley de nietos': "Hay que tener mala fe para decir que busca más electores"

¿Qué ha dico? El secretario general de UGT ha felicitado al presidente del Gobierno por estas medidas, asegurando que "toda Europa nos mira" y eso va a hacer "un modelo a seguir".

Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, ha criticado la difusión de bulos sobre la regularización de migrantes y la 'ley de nietos', respondiendo a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del PP, quien sugirió que el Gobierno podría estar manipulando medidas para influir en los resultados electorales. Álvarez desmintió estas acusaciones, defendiendo la cobertura de servicios públicos para todos y felicitando a Pedro Sánchez por estas iniciativas, que considera un modelo para Europa. Además, destacó la importancia del fenómeno migratorio. Este martes finaliza el plazo para la regularización extraordinaria de migrantes, con dificultades para obtener documentos necesarios. La plataforma 'Regularización Ya' y partidos como Sumar y Podemos han pedido una prórroga para garantizar el acceso al proceso.

Pepe Álvarez, secretraro general de la UGT, ha cargado contra quienes esán difundiendo bulos sobre la regularización de migrantes y la 'ley de nietos'. "Hay que tener mala fe y ser mala persona para decir que busca más electores", ha destacado.

Unas declaraciones con las que responde a las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que soprendió este lunes hablando públicamente de la sospecha de que el Gobierno podría estar utilizando determinadas medidas para cambiar los resultados electorales.

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", señaló.

Pepe Álvarez ha respodido señalando que "faltaría más que alguien les dijera a quién tienen que votar", desmintiendo este bulo. "La cuestión es que hay que dar cobertura a todo el mundo con los servicios públicos", ha defendido.

De esta forma, ha felicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estas medidas, asegurando que toda Europa "nos mira" y eso va a hacer "un modelo a seguir".

"A quien no le guste esta España, tendrá que adaptarse", ha destacado, añadiendo que el fenómeno migratorio "no es una opción, es una realidad". Una intervención que ha aprovechado para recordar que todavía queda pendiente "el control horario".

Acaba el plazo de la regularización

Precisamente este martes, finaliza el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes. Los interesados han podido presentar sus peticiones desde el pasado 16 de abril, pero muchos han encontrado dificultades para recabar la documentación necesaria.

En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales.

Ante este escenario, la plataforma 'Regularización Ya', una de las coordinadoras de la campaña que consiguió presentar más de 700.000 firmas en el Congreso pidiendo la medida en forma de Iniciativa Legislativa Popular, que acabó aprobándose en forma de real decreto, ha exigido en las últimas semanas una prórroga.

"No es un favor, es una obligación", ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió".

Una demanda a la que se han sumado en las últimas semanas los partidos Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, y Podemos, que han pedido al Ejecutivo más tiempo para que nadie se quede fuera.

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