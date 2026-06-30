Ahora

Juicio de la DANA

Mompó asegura a la jueza de la DANA que no recuerda que la alcaldesa de Torrent le advirtiera del desbordamiento del barranco del Poyo

¿Qué ha dicho? El presidente de la Diputación de Valencia también ha afirmado a la jueza de Catarroja que tampoco se abordó la cuestión de Poyo en la reunión del Cecopi.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, comparece en la comisión de investigación del Congreso El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, comparece en la comisión de investigación del CongresoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha asegurado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de la causa que investiga la DANA del 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas perdieron la vida, que no recuerda que el día de la riada, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le advirtiera de la gravedad de la situación en el barranco del Poyo. Además, ha afirmado que tampoco recuerda que nadie abordara esa situación en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Mompó ha acudido este martes a los juzgados de Catarroja por segunda vez para declarar en la causa de la DANA, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. La segunda citación de Mompó se produjo después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, testificara recientemente que avisó sobre las 18 horas del día de la DANA a Mompó de que el barranco del Poyo a su paso por el municipio estaba "desbocado".

En su primer testimonio, que tuvo lugar hace un año, Mompó aseveró que hasta las 19 horas no pudo tener información del barranco del Poyo y, aludiendo a la conversación que mantuvieron aquel día la alcaldesa de Chiva y el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, agregó que la información no pudo tenerla "hasta la noche", aunque sin concretar hora exacta.

Este martes, el presidente de la Diputación ha manifestado que no recordaba prácticamente ninguna información del barranco del Poyo del día de la DANA. De hecho, ha asegurado que no recordaba haber hablado esa tarde con Folgado y, respecto a Mascarell, tampoco se acuerda si éste trasladó en el Cecopi que había hablado con la alcaldesa de Chiva sobre el barranco

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo plantea llevar la regularización de migrantes al TJUE por si es contraria a la normativa europea
  2. Terremotos en Venezuela, en directo | Albares eleva a 18 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela: "Mientras haya esperanza seguiremos"
  3. La acusación popular del caso Leire pide la declaración de García Ortiz para explicar las visitas de la fontanera del PSOE a la Fiscalía
  4. El novio de Ayuso ratifica la versión de Miguel Ángel Rodríguez y asegura que un vecino le pasó las fotos de los periodistas que investigaban las obras en su casa
  5. Trump insiste en dar por hecho que "habrá una reunión" en Doha con Irán pese a los desmentidos de Teherán: "Van a Qatar. Creo que ya se han ido"
  6. Robbie Williams sorprende con una actuación improvisada junto a un músico callejero en Sevilla