"La situación de alerta sigue plenamente vigente". Así de contundentes han sido los ministros de Interior, Transporte y Defensa durante la comparecencia en la que han informado sobre los efectos causados por la borrasca Filomena. Ahora que el manto de nieve que ha cubierto principalmente gran parte de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha está dando paso al hielo, desde el Gobierno piden extremar las precauciones y no salir de casa si no es estrictamente necesario.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha advertido de que las Urgencias del Hospital Gómez Ulla se están llenando de personas con problemas de traumatología, debido a las caídas al intentar transitar por la vía pública. Esta situación, ha apuntado, se está repitiendo en otros hospitales de Madrid.

Por ello, Robles ha hecho un llamamiento: "En la medida en que el frío se incremente eviten la circulación, no solo de los vehículos sino también de los peatones". Y en el mismo sentido se ha expresado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha pedido "restringir al máximo la movilidad salvo en casos de extrema necesidad".

Fernando Grande-Marlaska, responsable de Interior también ha insistido en que "coger el coche innecesariamente en estas condiciones puede suponer acometer una placa de hielo y comprometer una vía o un acceso por la que ya no puedan pasar transportes esenciales". Además ha recordado la prohibición de estacionar vehículos en el arcén, algo que está ocurriendo en localidades madrileñas y que "obstaculiza las labores de limpieza".

Robles pide confiar en el Ejército

Además de este mensaje de precaución, la ministra Robles ha expresado preocupación por aquellos pacientes que requieren tratamientos hospitalarios y no pueden desplazarse por sus propios medios a los centros. Según ha confirmado Robles, el Ejército de Tierra está trasladando a 80 pacientes diarios para diálisis, pero todavía hay pacientes a cuyos domicilios no se ha podido llegar.

En este sentido, ha defendido que las Fuerzas Armadas "no hemos dejado de intentar abrir el paso en las zonas con mayor afluencia". Por ello, ha explicado, hay calles a las que todavía no se ha llegado: "Comprendo que haya ciudadanos que se inquieten porque haya calles pequeñas a las que no se pueda llegar, pero no se preocupen, que la UME va a seguir colaborando".

Así, ha pedido a la ciudadanía que "confíe en la UME, en el Ejército de Tierra, porque va a hacer todo lo necesario para aquello que se nos demande".