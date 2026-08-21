El vicepresidente de Ceuta denuncia la "situación indignante" de la ciudad tras la crisis migratoria: "Todos van a devolverse a Marruecos, sin excepción"

Alejandro Ramírez señala que en estos momentos "el objetivo del Gobierno es cambiar el relato hacia una crisis humanitaria y aun así tampoco lo consigue", como es "el ejemplo de El Trampolín": "Un país como España no puede dar esta imagen".

Alejandro Ramírez, vicepresidente primero de Ceuta, ha analizado en Al Rojo Vivo la situación de la ciudad autónoma tras el comienzo de la crisis migratoria. Uno de los lugares más frecuentados de la zona está siendo la playa de El Trampolín, donde cientos de personas han pasado la noche en asentamientos.

Por su parte, Ramírez asegura que pese a que los migrantes piden asilo, desde Europa han dicho que "todos van a devolverse a Marruecos": "Todos, sin excepción. Adultos y menores. Todo el que entró de manera irregular, va a ser de vuelta a su país de origen".

"El Gobierno y la nación también lo han dicho, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior o el ministro de Exteriores. Todo el que ha pasado por aquí. Lo que no entendemos y no entiende la población ceutí es cómo es posible que a día de hoy, tras 20 días, aún no se haya devuelto prácticamente a nadie. Los que se han ido ha sido de manera voluntaria. Eso es lo que no entiende nadie", explica.

A su vez, el vicepresidente se pregunta de manera irónica si esta situación es ordinaria y normal: "No se puede tratar como un tema normal de crisis migratoria o de crisis humanitaria. Han invadido el país. Aquí se tiene que aplicar cualquier tipo de medida excepcional, modificar la ley si es necesario. Para eso están las Cortes Generales. Para eso está el Congreso, está el Parlamento, para eso está el Gobierno, para hacer lo que sea necesario para que todas estas personas puedan volver de manera inmediata a su país".

De esta manera, dice que no entiende por qué no se ha devuelto a esos migrantes si incluso Marruecos ha dicho que está dispuesta a recibir a todos los que entran de manera irregular. "No es una crisis humanitaria. Esta imagen que hemos visto son miles de personas que están en el limbo, en el extrarradio. Pero es que quedan el triple de personas vagando por toda la ciudad. Es que esa es la realidad que vivimos Ceuta. Hemos perdido como ciudadanos españoles todos nuestros derechos. Es que es una barbaridad", expone.

"España es el tercer país más potente de Europa a nivel económico. ¿Cómo es posible que no sea capaz de modificar la norma? Si no se puede modificar y hay que hacer expediente individualizado, que traigan aquí a 50 funcionarios de extranjería, a todos los medios de Policía Nacional, que tramiten los expedientes, que la oficina de asilo se traslade a Ceuta... Es que tampoco se está haciendo eso", agrega.

Ramírez señala que en estos momentos "el objetivo del Gobierno es cambiar el relato hacia una crisis humanitaria y aun así tampoco lo consigue", como es "el ejemplo de El Trampolín": "Esta situación que hemos vivido es indignante, pero en todos los sentidos. Y un país como España no puede dar esta imagen".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido