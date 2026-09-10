OpenAI se olvida de citar a dos matemáticos españoles: su IA no habría resuelto uno de los enigmas del milenio sin su trabajo

Los detalles Se trata de Luis Martínez, matemático y profesor en CUNEF; y de Diego Córdoba, matemático y profesor en ICMAT. Ambos desarrollaron el método, "lo que sirve para que esto funcione". La IA lo ha cogido y ha encontrado el escenario para que se resuelva el problema", explican.

Hace 24 horas celebrábamos que la inteligencia artificial de OpenAI había resuelto uno de los 'enigmas del milenio', pero ahora sabemos que este logro tiene apellidos españoles. La empresa que desarrolló ChatGPT solucionó el cálculo en 88 horas, olvidando mencionar a dos matemáticos españoles clave: Luis Martínez y Diego Córdoba. Su trabajo fue esencial para resolver el problema de Navier-Stokes, un modelo sobre fluidos viscosos con aplicaciones en diseño de aviones y predicción meteorológica. Tras críticas, OpenAI reconoció su contribución, destacando a la comunidad científica española como referente mundial. Sin su método, la IA no lo habría logrado tan rápido.

Si hace solo 24 horas celebrábamos que la inteligencia artificial de OpenAI había sido capaz de resolver uno de los llamados 'enigmas del milenio', ahora sabemos que este hito debería tener apellidos españoles. A escondidas, para que nadie se enterara, la empresa que desarrolló ChatGPT consiguió solucionar el cálculo en solo 88 horas. Se han llevado todos los méritos; aunque la realidad es que se han "olvidado" de citar a los dos matemáticos españoles.

Nirastro del trabajo de estos españoles y de su trabajo, que ha sido clave para que la IA haya dado una solución a uno de los problemas que hasta ahora se creía no iba a ser jamás resuelto: el Navier-Stokes. Hablamos de Luis Martínez, matemático y profesor en CUNEF; y de Diego Córdoba, matemático y profesor en ICMAT.

Para intentar desagraviar este "olvido" a la hora de reconocer a los dos matemáticos españoles, laSexta ha estado este miércoles con ellos. Tras las críticas, la tecnológica ya los ha citado y, por cierto, el autor del enigma ha comprobado el resultado: es correcto.

Según nos ha explicado Luis Martínez, el enigma del milenio conocido como Navier-Stokes "es un modelo que te explica los fluidos viscosos, cómo evolucionan, cómo se van moviendo las gotas de agua, por ejemplo". En la práctica, el resultado de Navier-Stokes podría utilizarse para diseñar aviones, predecir fenómenos meteorológicos adversos como los tornados o hasta estudiar el flujo de la sangre.

Este "es un problema que lleva 250 años y en todo este tiempo se han intentado todo tipo de ideas", pero hasta ahora no se había podido acabar su desarrollo. Por ello, se ha conseguido un hito mundial que no solo se puede atribuir a la IA, también a dos personas de carne y hueso: a Luis y Diego. Sin su método, ni la IA lo hubiese conseguido. Al menos, no tan rápido.

"Nosotros hemos desarrollado la estrategia, el método nuevo, lo que sirve para que esto funcione. La IA lo ha cogido y ha encontrado el escenario para que se resuelva el problema", ha explicado a La Sexta Luis Martínez, matemático y profesor en CUNEF.

Aunque el sentimiento es agridulce, porque tal y como reconoce Diego Córdoba, matemático y profesor en ICMAT: "Nos hubiera gustado resolverlo a nosotros". No solo crear el método.

Lo cierto es que OpenAI ya ha corregido sus errores y los ha incluido en su artículo. Ha tenido que reconocer el mérito de estos matemáticos que han convertido a la comunidad científica española en un referente mundial.

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