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'Asunto Waldheim'

Kurt Waldheim, el secretario general de la ONU entre 1972 y 1981 que escondía un pasado nazi

Los detalles Aunque durante décadas vendió haber estudiado Derecho durante la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que estaba en Bosnia a las órdenes del general nazi Alexander Löhr, ejecutado por crímenes de guerra en 1947.

Kurt Waldheim, el secretario general de las ONU entre 1972 y 1981 que escondía un pasado nazi Kurt Waldheim, el secretario general de las ONU entre 1972 y 1981 que escondía un pasado nazilaSexta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere proponer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a secretario general de las Naciones Unidas, según ha indicado el diario 'The New York Post'. Parece difícil de imaginar, pero lo cierto es que la ONU tiene un presente y un pasado con muchas sombras. Entre ellas, un secretario general que fue nazi.

Se trata de Kurt Waldheim, y lideró la ONU entre 1972 y 1981 mientras escondía un oscuro pasado. Tras dejar la organización y presentarse a la presidencia de Austria se desató el conocido como 'Asunto Waldheim'.

Su biografía presentaba un misterioso agujero de siete años y se extendió la pregunta: ¿Qué hizo Waldheim durante la Segunda Guerra Mundial? Aunque durante décadas vendió haber estudiado Derecho en aquella etapa, la realidad es que estaba en Bosnia a las órdenes del general nazi Alexander Löhr, ejecutado por crímenes de guerra en 1947.

Tras descubrirse, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser conocedor de los mismos: "Lo documentos han demostrado una y otra vez que Waldheim no ha dicho toda la verdad". Mientras, él se escudaba en que sólo cumplía con su deber y afirmaba: "Es tan infundado como todos los demás documentos".

Sin embargo, la guinda del pastel fue una foto que ratificaba que había formado parte de la Wehrmacht, las fuerzas armadas nazis, como oficial de Estado Mayor y, por tanto, con acceso a documentación privilegiada.

En 2007 Waldheim fue enterrado dejando, eso si, la oscura mancha en la historia de haber sido un nazi al frente de la ONU.

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