María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha confesado que ahora están concentrados en que la decisión de Pedro Sánchez "sea la de continuar". La ministra de Hacienda ha mostrado todo su apoyo al presidente del Gobierno tras la inédita carta que compartió este miércoles, en la que se daba de plazo hasta el lunes para tomar una determinación sobre su futuro.

"Se ha mostrado sincero y directo a través de una carta, algo inédito", ha señalado. En una entrevista en 'Cadena Ser', Montero ha denunciado la campaña de "acoso y derribo" que sufre Sánchez desde que llegó a la Moncloa por parte de la derecha y la ultraderecha, acusándoles de "no aceptar el veredicto de las urnas".

Así, ha indicado que esta negación a aceptar el resultado de las elecciones les ha llevado a "un ataque directo" a la mujer del presidente del Gobierno "por el simple hecho de ser su esposa", asegurando que la denuncia presentada por Manos Limpias es "falsa". De hecho, la propia organización ya ha reconocido que la denuncia se basa "solo en informaciones periodísticas" y que podrían no ser ciertas.

"No podemos estar todo el día navegando en este lodazal", ha indicado Montero, que ha criticado que desde el PP estén señalando que la carta de Sánchez forma parte de una "estrategia". "Me parece mezquino que alguien, ante esa manera de abrirse, lo llame estrategia política...", ha lamentado, destacando que habla "mal" de los que defienden esa idea.

"Feijóo, lejos de comprender, intenta convertir en una estrategia lo que hace Sánchez para conseguir mejores resultados en las elecciones. No tengo calificativos", ha reconocido. Así, ha recordado los ataques personales y a las sedes socialistas que se han producido en este último tiempo, para reflejar la tensa situación que están viviendo y que ha llevado al presidente del Gobierno a pedir una "pausa".

En cuanto a la pregunta que se hace el propio Pedro Sánchez en su carta sobre si merece la pena todo esto, Montero ha reconocido que "hay días que uno se cuestiona si este servicio público tiene que conllevar este desgaste personal".

La ministra ha señalado que al país no le merece la pena que la política esté en este tono, destacando que el ruido está "tapando los argumentos", provocando que no se hable sobre los temas que realmente interesan a la ciudadanía como el empleo o la vivienda. "El PP no tiene proyecto de país. Es el momento de decir que por aquí no podemos continuar".

Por último, con respecto a cómo se encuentra Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que la denuncia a su mujer ha sido "la gota que ha colmado el vaso", acusando a Feijóo de tener una visión "machista" de la situación que vive Begoña Gómez. "Feijóo le dijo a la mujer de Sánchez que se quede en su casa. Es una visión machista que aparta a la mujer de la vida pública", ha afirmado.

Bolaños dice que Sánchez "está afectado" por una "persecución brutal"

Félix Bolaños ha denunciado en una entrevista en 'Radiocable' la "persecución brutal" y "cruel" que -dice- sufren el líder del Ejecutivo y su esposa, Begoña Gómez, así como el intento de deshumanizarle por parte de la derecha. "Detrás del presidente hay una persona que sufre", ha reivindicado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reconocido que "no saben" que decisión va a tomar Pedro Sánchez y ha criticado la "deshumanización" a la que la derecha somete a Sánchez, después de que el PP haya visto su decisión como un movimiento táctico.

Zapatero pide la "movilización" de la izquierda

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llamado a un "acto de reafirmación democrática", tras la "carta a la ciudadanía" que mandó Pedro Sánchez a través de su cuenta oficial de X (Twitter) en la que aseguraba que debía " reflexionar" sobre si seguir o no al frente del Ejecutivo.

Zapatero llama por ello a la "movilización" en apoyo al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la suya es una Presidencia "legítimamente ganada" en las urnas. "No nos podemos quedar quietos y callados", ha dicho Zapatero a la ciudadanía ante la "normal y comprensible tentación" de Sánchez de dejar el cargo.