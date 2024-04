El Partido Popular tilda de una "estrategia de victimización" la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se plantea dimitir por "los ataques sin precedentes" de la derecha y la ultraderecha contra su esposa Begoña Gómez. "No ha estado a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno", han insistido este miércoles y jueves los dirigentes del PP, señalando que no puede tener a España "paralizada" durante cinco días y tiene que dar "explicaciones".

Los barones autonómicos del partido, en una conversación con laSexta, han ahondado en el discurso esgrimido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde asegura que Sánchez se está "victimizando" y que "miente" porque "finalmente se quedará". "A mentir lo llamó cambiar de opinión, y a dar explicaciones lo llama reflexionar", recuerdan. El mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que forma parte de otro "show" con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte. En privado, algunos apoyan la hipótesis de que Sánchez ha planteado esto como "una cuestión de confianza extraparlamentaria", por el apoyo y cierre de filas que ya está teniendo, pero que no lo llevaría a votación al Congreso.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, considera que el presidente del Gobierno ha sumido a España en una crisis institucional "que no merecen los españoles" al preocuparse más de sus problemas que de los de la sociedad. "La política española está gripada", ha dicho. Sémper ha analizado así este jueves en una entrevista en la Cadena Ser la decisión de Sánchez y la querella sin pruebas que ha presentado Manos Limpias contra Begoña Gómez, señalando que no conoce esta denuncia, pero lo que sabe es que se han abierto "diligencias por parte de un juez". "Los que confiamos en el Estado de Derecho tenemos máximo respeto y expectación", ha asegurado.

En la misma línea, también se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha acusado al presidente de "victimizarse". "Estamos ante una situación inaudita. Creo que el presidente pretende victimizarse. Sánchez no tiene un problema político, sino judicial. Su entorno está siendo investigado. Sánchez tiene que aceptar que todos los ciudadanos, también su familia, estamos sometidos al imperio de la ley y somos iguales ante la ley. En vez de desaparecer cinco días, tiene que dar explicaciones", ha sostenido en una entrevista Catalunya Ràdio.

El PP se fía de la denuncia de Manos Limpias

Preguntado Sémper si una querella de Manos Limpias le merece respeto, ha sostenido que "ni más ni menos que cuando la puso contra la infanta Cristina y provocó que se sentara en el banquillo por el 'caso Nóos'": "Lo relevante no es quién la presenta, sino cómo responde un juez. La verosimilitud que le da y las diligencias que abre". Sobre informaciones falsas entre las diligencias, Sémper ha asegurado que "será un juez quien lo valora" y que desde hace "unos meses" se están conociendo informaciones, pero serán los jueces quienes decidan.

Sémper ha evitado explicar si ellos tienen pruebas y se ha limitado a decir que ellos no han llamado a la mujer del presidente "para ninguna comisión". "A quien interpelamos es al que tiene responsabilidad política", ha añadido. "Quien puede dar respuestas es el presidente del Gobierno. Yo en vez de irme cinco días, hubiera comparecido y hubiera dado todas las explicaciones de lo que aparece en prensa que es lo que exigimos", ha insistido el portavoz de los 'populares'.

Asimismo, ha acusado a Sánchez de "culpar a los medios de comunicación, a la judicatura, a la oposición, cuando lo que tiene que dar son explicaciones". "Esta crisis en la que estamos sumidos no la merecen los españoles. Hoy no ha estado a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno", ha criticado, algo que, añade, provoca "que España esté paralizada y a lo largo de los próximos cinco días esté toda España especulando". Sin embargo, no ha querido hablar de una repetición electoral, afirmando que las elecciones serán cómo recoge la Constitución y cuando Sánchez lo decida, pero eso no "quita" hablar de que España "necesita un cambio".

Para Tellado, por su parte y en la misma línea que Feijóo y los barones del PP, Sánchez se está "victimizando" para adherir a los suyos: "Tenemos un presidente a la fuga, un presidente más preocupado por los problemas judiciales que le persiguen que por resolver los problemas de nuestro país". "Está tratando de victimizarse, de polarizar a la sociedad España y Cataluña, buscando adhesión de los suyos a su proyecto", ha aseverado, y ha concluido que el "problema de Sánchez no es el PP, es la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Fiscalía europea".

Moreno habla del 'show' de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que el presidente del Gobierno "es un personaje que no cree nadie" porque "ha mentido durante cinco años de mandato" y "todo el mundo" piensa que su anuncio forma parte de otro "show" con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte. Moreno ha calificado como "una enorme irresponsabilidad" de Sánchez "coger cinco días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir", mientras "paraliza" y pone "en el limbo al país".

"Todo el mundo piensa que forma parte del show de Sánchez, de ese personaje al que nos tiene acostumbrados, que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para llegar a sus objetivos políticos, en este caso las elecciones de Cataluña y Europa", ha dicho el presidente andaluz a los periodistas antes de un acto en Sevilla. Ha insistido en que es "probablemente otra mentira más, otro ejercicio que no sabemos a dónde lleva", y ha defendido que es momento "de dar la cara y no esconderse".

Moreno ha emplazado a Sánchez a "dar explicaciones y no esconderse durante cinco días en una supuesta reflexión" si cree que tiene "algo que aclarar, o tiene alguna duda, o quiere decirle a los españoles algo". Ha admitido que no tiene "ni idea" de cuál será su decisión el lunes, pero sí que tiene "acostumbrados" a los españoles "a este tipo de ejercicios, a sacarse conejos de la chistera, a hacer estos experimentos, tomar decisiones inéditas, ir contra natura". La mayoría de las personas "piensa que ha dicho que se va para seguir", ha añadido Moreno.

"El tiempo de Sánchez se ha agotado"

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este jueves que el periodo de reflexión abierto por el jefe del Gobierno para sopesar si deja el cargo son "cuatro días libres para pensar qué es lo que tiene que hacer cuando se ve asfixiado por la corrupción". Mañueco ha afirmado que "el tiempo de Sánchez se ha agotado".

Para el presidente de la Junta "no se puede esconder la cabeza cuando las cosas vienen mal", en referencia a lo argumentos dados por Sánchez para tomar esa decisión, que resolverá el lunes próximo con una comparecencia. Mañueco ha añadido que Sánchez pone "su interés personal por encima" de los intereses del país, que sufre un "daño reputacional" que ha calificado de "gravísimo".