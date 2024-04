El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llamado a un "acto de reafirmación democrática", tras la "carta a la ciudadanía" que mandó Pedro Sánchez a través de su cuenta oficial de X (Twitter) en la que aseguraba que debía " reflexionar" sobre si seguir o no al frente del Ejecutivo. Lo hacía horas después de conocer que un juez hubiese admitido a trámite la denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias hacia su mujer, Begoña Gómez .

Una denuncia que, tal como ha reconocido el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a través de un comunicado, se basa "solo en informaciones periodísticas" y que podrían ser falsas ya que, según añade el escrito, "ahora será el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no".

Zapatero llama por ello a la "movilización" en apoyo al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la suya es una Presidencia "legítimamente ganada" en las urnas. "No nos podemos quedar quietos y callados", ha dicho Zapatero a la ciudadanía ante la "normal y comprensible tentación" de Sánchez de dejar el cargo.

El ex presidente socialista defiende que dedicará todos los esfuerzos para que Sánchez siga al frente del Ejecutivo al tiempo que abogó por abrir un "debate público" sobre esta situación "que afecta a la sociedad y la democracia". "Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para defender la dignidad democrática", ha defendido.

Otro de los motivos que ha señalado también el ex presidente ha sido directamente al actual partido de la oposición. Defiende la "tarea de Pedro Sánchez ante la insidia y el ataque permanente que ha sufrido por parte del PP. "Hay que arroparle y apoyarle", ha dicho Zapatero en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha considerado además que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez "no tendrá ningún recorrido", preguntándose además "quién reparará luego el daño causado".

Es por ello que el expresidente ha pedido "coraje" para que "los que quieren al PSOE" hagan algo de aquí al lunes 29 de abril para que "venza la democracia de los afectos y se imponga a la democracia del odio", y ha incidido en que "la insidia ya ha llegado a los límites mayores que la democracia recuerda".

"Vale la pena que reaccionemos ante la insidia con coraje democrático y no con el desestimiento...se pueden hacer cosas en pocos días", ha dicho tras instar a las movilizaciones o a transmitir el apoyo a Sánchez por redes, cartas u otro tipo de actuaciones. Zapatero ha señalado que comprende la situación personal a la que ha llegado Sánchez tras la denuncia en los juzgados a su mujer porque "uno se siente responsable toda la vida de los malos momentos que ha sufrido su familia" pero ha dicho que estos días además de "pausa" hay que tener "acción".

"No nos podemos quedar quietos y callados porque esto es un debate público que afecta a la sociedad, a la democracia y a las instituciones", ha recalcado al tiempo que ha avisado al PP de que "no merece la pena insidiar, insultar y descalificar todo el día". En su opinión, es positivo que el presidente del Gobierno haya dicho públicamente que debe reflexionar para saber "si le merece la pena" continuar: "Es bueno para la democracia un debate sobre los límites del odio".

El apoyo de García-Page al presidente del Gobierno

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que ha sido crítico con algunas de las políticas de Pedro Sánchez, especialmente con la ley de amnistía, ha apoyado también a Pedro Sánchez. En una entrevista en Telecinco ha señalado que no puede descartar que Sánchez dimita y que el PSOE está "bajo un cierto estado de shock" aunque reaccionará porque el PSOE tiene "una fuerza inmensa".

García-Page ha dicho que no ha hablado con el presidente del Gobierno y que empatiza con él porque todos los que han estado en puestos de alta responsabilidad han sufrido "situaciones límites" en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, ha apuntado que al menos en tres ocasiones él se ha planteado "si merecía la pena" seguir o lo dejaba ante situaciones de acoso a su familia. García-Page ha señalado, en varias ocasiones, que, a su juicio, la postura de Sánchez es "emocional", "personal" y "familiar", ha dicho que tiene derecho a reflexionar y ha quitado dramatismo al hecho de que suspenda su agenda política porque si sucede algo mañana él sigue siendo presidente del Gobierno.

En este sentido, ha considerado que no cree que se trate de una estrategia política, y eso que "soy de los que saco punta política a todo porque tengo metabolismo político desde que nací", ya que conforme han pasado las horas se ha convencido de que el presidente del Gobierno "había tomado en su fuero interno y con su familia la decisión de dimitir" y en un momento determinado se ha concedido "un poco de tiempo para reposarlo, para que no sea una dimisión en caliente".

García-Page ha manifestado que no puede descartar que dimita, y sobre quien podría ser el próximo presidente en ese caso ha afirmado que no lo sabe y que no tiene claro en este momento que existan "mecanismos suficientes de organización (en el PSOE) como para reaccionar" porque la organización, la militancia y las estructuras del partido "estamos bajo un cierto estado de shock político". No obstante, ha apuntado que el PSOE reaccionará porque tiene una fuerza "inmensa" además de "una historia que es casi de leyenda". El presidente de Castilla-La Mancha ve importante "para la familia, para ellos y también para la imagen del Gobierno" que quede "a salvo su honorabilidad". Asimismo, ha criticado el enfrentamiento y la "altísima" tensión que vive la política española.

Salvador Illa: "El presidente ha resistido mucho, es el momento de resistir colectivamente

Salvador Illa, líder del PSC y candidato a las elecciones de Cataluña este próximo 12 de mayo propondrá este jueves ante la Ejecutiva extraordinaria de su partido "la puesta en marcha de una resistencia colectiva" tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El presidente ha resistido mucho. Él. Ahora es momento de resistir colectivamente", ha dicho en un desayuno informativo de Fórum Europa en Barcelona. A su vez ha informado que le ha enviado un mensaje al presidente pero que no ha "tenido la ocasión" de hablar con él.

Asimismo, Illa ha lamentado una falta de respeto y una "destrucción sistemática del adversario" y ha instado a la reflexión colectiva sobre la concepción de la política como servicio público. Ha expresado su "condena rotunda a esta concepción de la política como ocupación del poder al precio que sea" y ha señalado que el reconocimiento del adversario, según él, lleva implícito un reconocimiento a la pluralidad de la sociedad y a la legitimidad de otros planteamientos distintos.

"¿Están las cosas como para justificar este clima de crispación irrespirable en algunos momentos?", ha cuestionado Illa, criticando textualmente, una instrumentalización sistemática de las instituciones. También ha señalado que desde hace años, a su juicio, se están "saltando límites" en política que antes ni se pensaba que alguien se pudieran saltar: "El presidente ha resistido mucho. Él. Ahora es momento de resistir colectivamente", ha insistido.