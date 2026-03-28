Ahora

Cuatro años después

Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia

Los detalles Oltra abandonó todos sus cargos hace cuatro años cuando se le imputó por un presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada.

Mónica Oltra anuncia su vuelta a la política
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Mónica Oltra vuelve a la política. La exvicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís ha anunciado este sábado su disposición a ser candidata de la coalición de Compromís para la alcaldía de la ciudad de Valencia en las próximas elecciones municipales tras cuatro años fuera de la política.

Oltra ha aceptado este sábado en el congreso de su partido, Iniciativa del Poble Valencià, la propuesta para liderar la lista en las municipales, aunque ahora se tendrá que abrir un proceso interno en Compromís para determinar si acaba siendo ella quien sea la candidata ya que su formación es minoría dentro de la coalición.

Ella abandonó todos sus cargos hace cuatro años, momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la imputó por un presunto caso de encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el exmarido de ella.

Pese a que el juzgado de instrucción ha archivado varias veces la causa, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó abrirle juicio oral y Oltra se tendrá que sentar en el banquillo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El despliegue de tropas de Trump en Oriente Medio, ¿una medida de presión para un acuerdo o una posible incursión terrestre?
  2. Un petróleo a 150 dólares no se aguanta: cómo puede resistir la economía el envite de la guerra de Irán
  3. La deshumanización de la Sareb o los fondos buitres: otra de las injusticias que pone en jaque el Estado del Bienestar
  4. Cuba y una historia siempre escrita en el horizonte: ¿está la isla mucho más cerca del fin?
  5. Un violador reincidente en la calle: medio centenar de denuncias, una condena y los magistrados siguen sin ver riesgo de fuga de Manuel Blanco
  6. De boda a tragedia: Equipo de Investigación reconstruye el atropello múltiple que dejó cuatro muertos en Torrejón