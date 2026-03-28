Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia

Los detalles Oltra abandonó todos sus cargos hace cuatro años cuando se le imputó por un presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada.

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, ha anunciado su intención de ser candidata a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales, tras cuatro años alejada de la política. Oltra aceptó la propuesta en el congreso de Iniciativa del Poble Valencià, aunque se abrirá un proceso interno en Compromís para decidir si será la candidata, dado que su formación es minoritaria dentro de la coalición. Oltra dejó sus cargos tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un caso de encubrimiento, y aunque varias veces se archivó la causa, la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado un juicio oral.

Mónica Oltra vuelve a la política. La exvicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís ha anunciado este sábado su disposición a ser candidata de la coalición de Compromís para la alcaldía de la ciudad de Valencia en las próximas elecciones municipales tras cuatro años fuera de la política.

Oltra ha aceptado este sábado en el congreso de su partido, Iniciativa del Poble Valencià, la propuesta para liderar la lista en las municipales, aunque ahora se tendrá que abrir un proceso interno en Compromís para determinar si acaba siendo ella quien sea la candidata ya que su formación es minoría dentro de la coalición.

Ella abandonó todos sus cargos hace cuatro años, momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la imputó por un presunto caso de encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el exmarido de ella.

Pese a que el juzgado de instrucción ha archivado varias veces la causa, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó abrirle juicio oral y Oltra se tendrá que sentar en el banquillo.

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