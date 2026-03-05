Un juzgado de Valencia abre juicio oral a Mónica Oltra por encubrimiento de abusos

Los detalles El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según confirman fuentes jurídicas.

Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación. Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.

Según el auto que ha adelantado la agencia EFE, a Mónica Oltra y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.

El pasado 24 de febrero, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó a esta plaza abrir juicio oral contra Oltra señalando que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva, según aseguran fuentes jurídicas.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia desestimó los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra. La jueza acordó de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano por un supuesto delito de encubrimiento de abusos.

