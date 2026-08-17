Agreden a un periodista en Ceuta durante la llegada de Elma Saiz a la ciudad

Los detalles Tal y como ha podido constatar laSexta, el ciudadano le ha dado un manotazo al periodista en el mismo momento en el que la ministra Elma Saiz llegaba a Ceuta entre insultos, abucheos y un fuerte cordón policial.

La llegada de los ministros a Ceuta para abordar la crisis migratoria ha generado un ambiente tenso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue recibida con insultos y abucheos, y un periodista local fue agredido mientras cubría la noticia. Las autoridades están identificando al agresor. Saiz busca analizar la situación humanitaria y evaluar las necesidades de la ciudad, donde permanecen al menos 5.000 inmigrantes irregulares, aunque el Ayuntamiento de Ceuta estima el doble. Esta visita es la sexta de un ministro del Gobierno tras la entrada masiva de 80.000 migrantes irregulares en julio.

La llegada de los ministros a Ceuta para abordar la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde hace dos semanas tras la entrada masiva de 80.000 personas, son cada vez más calientes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llegado este lunes a Ceuta entre insultos, abucheos y un fuerte cordón policial. Como consecuencia de ese tumulto, los periodistas que estaban grabando la llegada de la ministra, se han acercado a un grupo de ciudadanos y uno ha agredido a un compañero de prensa local. Tal y como ha podido constatar laSexta, el ciudadano le ha dado un manotazo al periodista.

Tras esto, los agentes están identificando a la persona que ha agradecido al periodista, quien se encontraba haciendo su trabajo. Esto muestra el ambiente caldeado que hay en la ciudad debido a la crisis migratoria.

Elma Saiz tiene el propósito de "analizar la situación humanitaria, evaluar su evolución y abordar las necesidades de la ciudad" ante la permanencia de al menos 5.000 inmigrantes irregulares en las calles, según los datos que aportó esta misma semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ceuta duplica esa cifra a partir de los cálculos realizados por las organizaciones sociales, que a diario están repartiendo más de 8.000 comidas a inmigrantes irregulares en diferentes zonas.

La visita de Saiz es la sexta de un ministro del Ejecutivo a Ceuta desde la invasión protagonizada a finales de julio por 80.000 migrantes irregulares.

La semana pasada estuvieron en la ciudad autónoma el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el lunes; de Exteriores, José Manuel Albares, el martes; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el miércoles; de Defensa, Margarita Robles, el jueves; y de Sanidad, Mónica García, ayer domingo.

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