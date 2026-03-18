Mónica García afirma que el decreto anticrisis "seguro" incluirá medidas de vivienda y Bolaños replica entre risas: "Tan seguro, no"

El contexto Los ministros salían juntos del Congreso de los Diputados y han arrojado dudas acerca de uno de los aspectos que más dudas está arrojando de este decreto como son las medidas de vivienda.

El decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio se negocia intensamente antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Existen discrepancias internas en el Gobierno, especialmente entre PSOE y Sumar, respecto a la inclusión de medidas de vivienda. En el Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, expresó confianza en su inclusión, mientras que el ministro Félix Bolaños se mostró más cauto. El PP, por su parte, parece inclinado a votar en contra, criticando la falta de comunicación con el PSOE. Desde Moncloa, sin embargo, se busca consenso y se asegura que no se descarta ninguna medida para el decreto, que podría ampliarse en el futuro.

El decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio se va a negociar hasta el último minuto y las incógnitas son totales cuando quedan menos de 48 horas para su aprobación en el Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes. Tal es el misterio que rodea a las medidas que incluirá este decreto que ni siquiera los ministros del Gobierno de España tienen una postura común respecto a una de las materias que más preocupa a Sumar y que en el PSOE se resisten a incluir, como son las medidas en materia de vivienda.

En los pasillos del Congreso de los Diputados hemos sido testigos de esa división entre PSOE y Sumar, un momento distendido entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando ambos abandonaban la Cámara Baja. En laSexta preguntamos a Bolaños si habría medidas de vivienda en ese decreto; antes de que pudiese contestar, García, que pasaba al lado de su compañero en el Ejecutivo, se acercó para afirmar que "seguro" que incluirían esas medidas. Bolaños, no obstante, matizó las palabras de la ministra de Sumar. "Yo creo que tan seguro, no. El viernes lo veremos", afirmaba sonriendo el ministro.

En su comparecencia junto a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "paciencia" a los medios de comunicación que preguntamos por las medidas concretas que incluirá el decreto e insta a esperar al viernes para conocer el contenido de un plan de respuesta que será "coherente" con otros planes de respuesta en base a otras emergencias.

Lo cierto es que hay muchas dudas en todo a lo que respecta a este decreto, tanto en su contenido como en los apoyos que tendrá en el Congreso para ser convalidado. Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta que el PP está "emitiendo señales de humo" que indican que votarán 'no' a su decreto de medidas para paliar los efectos por la guerra en Oriente Medio. Les parece contradictorio que exijan que se traigan medidas cuanto antes y que, cuando se van a traer, digan que no las van a votar.

Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta que en estos momentos no descartan ninguna medida en su decreto que aprobarán el viernes y que en estos momentos están negociando con voluntad de que ese decreto "suscite el mayor consenso posible". "Queremos que cuente con el apoyo del PP", aclaran.

El PP asegura que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos

No obstante, fuentes de Génova aseguran que el PP no ha tenido ningún contacto con el PSOE desde la llamada de Félix Bolaños a Ester Muñoz el pasado 10 de marzo. Añaden estas fuentes que no tienen ninguna información sobre lo que se va a apoyar el viernes más allá de lo que se publica en los medios de comunicación.

Este martes desde el Gobierno explicaban que no llevarían ninguna medida que pusiese en peligro el decreto, siendo este el principal criterio para excluir —en principio— la prórroga de los alquileres, aclarando además que el del viernes se trata de un primer paquete de medidas que puede complementarse con otras futuras medidas. "No vamos a dar al PP ningún motivo para no votar el decreto", añadían.

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