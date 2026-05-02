López afirma que los insultos de Abascal a Sánchez son algo propio de la "ultraderecha" y critica que el PP "compre su marco"

¿Qué ha dicho? El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid considera que "la derecha y la ultraderecha han perdido los papeles" y pone el foco en Feijóo por "ponerse de perfil".

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha criticado duramente a la derecha y ultraderecha tras los insultos de Santiago Abascal a Pedro Sánchez. En los actos del Dos de Mayo, López señaló que el PP está adoptando el discurso de Abascal y cuestionó las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la "normalidad institucional", subrayando la exclusión del Gobierno en Madrid. Además, criticó la pasividad del PP ante el incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez y tachó a Isabel Díaz Ayuso de "campeona del insulto", instando a que explique sus viajes a México.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha afirmado que tanto "la derecha como la ultraderecha han perdido los papeles" después de los insultos de Santiago Abascal a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al que llamó "chulo de putas" en un acto durante la campaña para las elecciones de Andalucía.

"Es una muestra de la ultraderecha haciendo cosas que hace la ultraderecha", ha expresado en los actos de celebración del Dos de Mayo, donde además ha cargado contra el PP al "comprar el marco" a la formación de Abascal.

López, en ese sentido, ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reclamando "normalidad institucional", señalando la incoherencia que supone cuando es la Comunidad de Madrid la que "excluye al Gobierno de cualquier celebración".

Además, ha señalado al líder 'popular' por "ponerse de perfil" en el incidente entre el agitador Vito Quiles y Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, a la salida de un restaurante en Las Rozas.

El ministro ha replicado que el PP identifique ahora "a un agitador" con el periodismo "que defiende las causas justas" cuando lo que pretenden los primeros "es justo lo contrario": "Intoxicar, mentir y envenenar la convivencia".

En su intervención ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien define como "la campeona del insulto" y la "reina de la fruta". En sus palabras, López asegura que su comportamiento es un ejemplo de una derecha y una ultraderecha que "se confunden".

En cuanto al viaje de Ayuso a México, el líder de los socialistas madrileños ha expuesto que la presidenta tendrá que dar explicaciones sobre esos viajes "kilómetros": "Tiene la cabeza mucho más en América que en Madrid".

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