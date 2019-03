Monedero sobre Rivera: "Hablo claro, cuando quiera decir algo lo haré, que los medios no inventen por mí"

Al ser preguntado por laSexta Noticias sobre si se arrepiente de las declaraciones sobre Albert Rivera, Juan Carlos Monedero afirma que está “en política para hablar de cosas serias, no tenemos tiempo para tonterías, de corazón”.

El cofundador de Podemos niega la mayor y asegura que son los medios quienes han insinuado la relación entre las drogas y Albert Rivera: “Yo he hablado siempre con una claridad absoluta, cuando quiera decir algo lo diré, si no he dicho nada, que los medios por favor, tampoco lo inventen”.

Pero, Pablo Iglesias sí parece haber interpretado lo mismo que Rivera y casi pide disculpas por su compañero: “Todos hemos sido objeto de bromas más o menos desafortunadas, estas anécdotas no deben formar parte de los debates de campaña”.

Ninguna gracia le ha hecho a Albert Rivera, que reitera que demandará a Monedero por calumnias. Como el líder de Podemos, Albert Rivera pide para la política española, juego limpio.