Moncloa, satisfecha con la declaración de Zapatero: consideran que el expresidente hizo un ejercicio de transparencia

Los detalles El PSOE se reafirma en su apoyo al expresidente del Gobierno, dejando claro que siguen confiando en su inocencia tras la declaración que ha realizado ante el juez Calama.

El Gobierno ha expresado su satisfacción tras la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en el caso Plus Ultra, donde negó haber influido en el rescate de la aerolínea que recibió 53 millones de euros en 2021. Fuentes del Ejecutivo comunicaron a laSexta su agrado por la ausencia de medidas cautelares contra el expresidente. Destacaron su transparencia al ofrecer una autorización universal para verificar la inexistencia de activos fuera de España, subrayando la legitimidad de su actividad laboral. El PSOE reafirma su confianza en Zapatero, defendiendo la presunción de inocencia y el respeto a la Justicia, reivindicando su legado en la modernización de España.

El Gobierno se ha mostrado satisfecho con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, donde ha negado las acusaciones por las que está imputado en el caso Plus Ultra, entre ellas la de haber influido de alguna forma en el rescate de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros en 2021.

Fuentes del Ejecutivo han trasladado a laSexta que están "encantados" de que el magistrado no haya impuesto medidas cautelares para el expresidente del Gobierno.

Además, han destacado que Zapatero ha hecho un ejercicio de transparencia al mostrarse dispuesto a demostrar que no tiene sociedades ni dinero fuera de España, recordando que, entre otras medidas, ha puesto voluntariamente a disposición del Tribunal una autorización universal para que pueda comprobarse la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier otro activo de su titularidad fuera del país.

Un gesto con el que señalan que lo que hace es dejar claro que "su actividad laboral fue absolutamente legítima".

Por tanto, han asegurado que siguen manteniendo su confianza en él porque creen en su inocencia. "El PSOE mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia. Por lo que mantenemos el apoyo al presidente Zapatero", han indicado.

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos", han señalado.

Un comunicado que han finalizado reivindicando el legado del expresidente, recordando que "amplió derechos, fortaleció el Estado del Bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España". Un legado que, han apuntado, sigue "plenamente vigente".

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