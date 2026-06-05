Moncloa niega "rotundamente" cualquier encuentro de Sánchez con Leire Díez tras conocerse las agendas de la fontanera

¿Por qué es importante? Así han reaccionado tras conocerse que una de las anotaciones en una de las agendas de la conocida como fontanera, a las que ha tenido acceso laSexta, ponía lo siguiente: "Reunión con P. S.".

Fuentes de Moncloa a laSexta han desmentido "rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez como se está insinuando en algunas informaciones". Así han reaccionado tras conocerse que una de las anotaciones en una de las agendas de la conocida como fontanera, a las que ha tenido acceso laSexta, ponía lo siguiente: "Reunión con P. S.". Estas palabras aparecen justo antes de la anotación de una fecha: "19/2/2025".

"En línea con lo apuntado esta mañana por el jefe del Ejecutivo en sus declaraciones a los medios de comunicación, el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado", han remarcado fuentes de Moncloa, en línea con lo declarado por el presidente del Gobierno este viernes.

En total, este viernes laSexta ha tenido acceso a 25 nuevas libretas, agendas y cuadernos de Díez incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la causa de las cloacas del PSOE. En otra de las páginas de una de las agendas se puede leer: "Acuerdo con P. S.".

Justo este viernes, Pedro Sánchez ha negado conocer lo que estaba haciendo Díez. Según la UCO, Sánchez podría ser el 'one' de la trama para desestabilizar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente. "Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado", ha asegurado Sánchez en declaraciones en su viaje a Montenegro.

Según el presidente, "es el momento de la justicia", a pesar de que las informaciones "que se han conocido en los últimos días nos llenan de preocupación e indignación". "Lo que no vamos a permitir es que las corruptelas de unos pocos y una oposición marrullera tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad (...) y siendo un referente a nivel internacional", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido