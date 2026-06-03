Del "one" al "superjefe" pasando por "el presidente": todas las veces que las cloacas del PSOE mencionan a Sánchez

¿Por qué es importante? Las declaraciones de los testigos apuntan a lo mismo: Díez les decía que el presidente lo sabía todo. "Señala que tiene acceso al 'one del partido' y al 'one del Gobierno'", declaró el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

En el sumario investigado por laSexta, se revela que Leire Díez menciona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en varias conversaciones, lo cual ha sido deducido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Díez habría hablado sobre Sánchez con figuras como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el letrado Ismael Oliver. Según las investigaciones, se sugiere que Díez afirmó que Sánchez estaba al tanto de sus acciones. Aunque desde Moncloa aseguran que no hay conversaciones directas con Sánchez, las alusiones han llevado a algunas acusaciones a pedir su imputación. La trama parece haber influido en la Fiscalía General y la Guardia Civil.

Buceando en el sumario, laSexta ha visto que Leire Díez, en sus conversaciones, parece mencionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más de una vez. Al menos así lo deduce la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por ejemplo, de este mensaje. "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

"S" sería Santos Cerdán y el "one", el presidente del Gobierno. Se lo dice al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, con el que semanas más tarde tiene en otra conversación sobre el presidente. Tras preguntarle si se ve con Sánchez, Díez respondió: "No, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore".

En 2021 la presunta fontanera ya estaría tramando con el exdirector de la SEPI cómo recuperar el control del brazo empresarial del Estado. "Aunque tenga que ser yo la que hable con el superjefe", dijo.

Los investigadores creen que también hablaba de Sánchez con el letrado investigado Ismael Oliver —exabogado de Koldo García—, en conversaciones como esta de 2025, en la que Oliver le escribió: "Y dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una puta vez o les van a joder la vida".

Según la Audiencia Nacional, él habría canalizado pagos del PSOE que en realidad eran para ella. Las declaraciones de los testigos apuntan a lo mismo: Leire Díez les decía que el presidente lo sabía todo. "Señala que tiene acceso al 'one del partido' y al 'one del Gobierno'", declaró el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

Otro de ellos, el empresario Joaquín Parra, imputado en otra causa, afirmó que le preguntó directamente y ella respondió que sí. Desde Moncloa recalcan que todo son "comentarios indirectos, que no aparece ninguna conversación de Pedro Sánchez" y que no tiene ninguna relación con la presunta fontanera.

Son varias las alusiones que los implicados hacen a —todo apunta— Pedro Sánchez, quien probablemente, por toda esa acumulación de indicios, tendrá que declarar, al menos, como testigo. Sin embargo, ya hay algunas acusaciones, como la de Manos Limpias, que está pidiendo la imputación del presidente del Gobierno y que la causa se vaya al Tribunal Supremo.

Hay cada vez más referencias a Sánchez, siempre en boca de Díez, pero hay que tener en cuenta que el problema para Moncloa no son las palabras de la exmilitante, el problema es que esas palabras vienen refrendadas por los hechos y que esa trama de las cloacas de Ferraz logró penetrar en la Fiscalía General del Estado y en la Guardia Civil y, en buena medida, conseguir sus objetivos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido