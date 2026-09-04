Marruecos tensa la cuerda: un ministro marroquí reclama Ceuta e insiste en que no retrocederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional"

¿Qué ha dicho? "Nosotros lo decimos con toda franqueza. España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha asegurado el ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos.

Marruecos sigue reclamando Ceuta como parte de su territorio, según el ministro de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, quien insiste en que no cederán "ni un solo palmo". En un mitin del partido Istiqlal, Baraka subrayó la importancia de España como socio, pero reafirmó su postura sobre Ceuta. Estas declaraciones se producen en medio de tensiones tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio. En el Congreso, el presidente Pedro Sánchez reconoció que la gendarmería marroquí permitió el paso durante diez horas, aunque no hay pruebas concluyentes de que las autoridades marroquíes organizaran esta acción.

Marruecos continúa erre que erre y no cesa en sus ataques al territorio español. El último que ha tensado la cuerda y ha reclamado Ceuta ha sido el ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, quien ha asegurado que no retrocederán "ni un solo palmo de nuestro territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado Baraka en un mitin del partido Istiqlal, del que ejerce como secretario general.

"Nosotros lo decimos con toda franqueza. España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha añadido el ministro marroquí.

Al ser preguntados por estas declaraciones, fuentes de Exteriores han indicado a laSexta que "Ceuta y Melilla son España y lo serán siempre". Reiteran, además, las palabras del Ministro Albares de que "ni se ha hablado, ni se habla, ni se hablará nunca sobre la integridad territorial de España con Marruecos".

Así, sostienen que estas declaraciones de ministros marroquíes "degradan nuestra relación bilateral y fueron el motivo por el que se convocó oficial y formalmente a la embajadora de Marruecos en España el pasado 21 de agosto".

Y es que estas declaraciones tienen lugar en pleno choque con España tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin señalar a Marruecos por la crisis migratoria, este jueves por primera vez ha dejado matices y ha hablado de "indicios" contra Marruecos.

En su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha admitido que la gendarmería marroquí dejó pasar a todas esas personas por la frontera durante diez horas. Dos ideas que solo casan si se asume que la policía marroquí toma sus propias decisiones al margen del Gobierno.

"Durante diez horas centrales del día 30 de julio, en las que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera", ha dicho, aunque después ha agregado que "nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes".

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