Nuevo ataque de Page a Sánchez por la tardanza del mando único: "No creo que haya nadie que piense que haya habido una respuesta a lo de Ceuta"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido responder "con toda la fuerza del Estado" al "problema de seguridad" que hay en la ciudad autónoma.

Emiliano García-Page ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis en Ceuta, calificando la respuesta como "insuficiente". En declaraciones desde Navalcán, Toledo, García-Page afirmó que lo ocurrido es un problema de seguridad nacional que requiere una respuesta contundente del Estado, más allá de un simple asunto de inmigración. Coincidió con Sánchez en que se trató de una "invasión" y abogó por un pacto de Estado en materia de inmigración. Además, rechazó que las fronteras se gestionen a nivel autonómico y ofreció su colaboración al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Emiliano García-Page ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez y el Gobierno. El presidente manchego considera que, a diferencia de lo que defiende el Ejecutivo, "nadie en España piensa que ha habido respuesta" a lo sucedido en Ceuta.

Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios en Navalcán (Toledo), donde ha señalado que lo ocurrido "va más allá de un problema de inmigración", que es "un problema de seguridad nacional al que hay que responder con toda la fuerza del Estado".

Page ha lamentado que el "incidente de seguridad se haya producido al comienzo de las vacaciones". "A lo mejor el mando único habría estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones; y es triste llegar a esa conclusión", ha afirmado.

García-Page ha apuntado que coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que lo de Ceuta ha sido "una invasión, una violación de la integridad territorial" y no un problema de inmigración, aunque ha reconocido que es "urgente" un pacto de Estado en esta materia.

Además, ha añadido que el problema de las fronteras es una cuestión de seguridad nacional "que no se puede dejar en manos de ningún gobierno autonómico", y ha rechazado que se siga tramitando una normativa "propia del chantaje independentista en Cataluña, que reclama competencias precisamente en inmigración".

Preguntado por la respuesta a lo sucedido en Ceuta, García-Page ha subrayado que "ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista", y ha agregado: "No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó".

En todo caso, ha ofrecido toda su colaboración al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha instado a confiar en que el Consejo de Seguridad Nacional "tome decisiones y tome medidas".

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