La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha pedido que actúen "todos aquellos que hasta la fecha han avalado la injusticia y los abusos perpetrados por esta cúpula judicial".

En este sentido, Nogueras ha asegurado que los miembros de esta cúpula judicial --tanto por omisión o por acción-- "son los máximos responsables de esto que está sufriendo Cataluña desde hace muchos años", y ha afirmado que el Gobierno no puede obviar este hecho. "No haría falta ninguna amnistía si no hubiera sido por esta actuación injusta y de abuso absoluto del Estado español", ha señalado, tras lo que ha asegurado que las negociaciones por la amnistía continúan.

Por otro lado, en declaraciones a los periodistas en la 27 Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra en Les Borges Blanques (Lleida), Nogueras ha elogiado la medida que Junts pactó con el Gobierno para rebajar el IVA del aceite al 0%: "Es un ahorro de más de 30 millones de euros en las familias y hogares de nuestro país".

Y en lo referente a la designación por parte de ERC del actual titular de la Generalitat y coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, como aspirante a la reelección, la portavoz de Junts ha dicho que desde su formación no están "en clave electoral".