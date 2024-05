El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha criticado la "pasividad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no destituir al ministro del ministro de Transporte español, Óscar Puente, después de las declaraciones de éste sobre la "ingesta de sustancias" por el presidente argentino, Javier Milei.

"El presidente Milei ni siquiera toma alcohol, no toma ni una copa de vino", ha argumentado el ministro en declaraciones a Onda Cero. Por eso, ha cargado contra Puente tildando sus declaraciones de "una cosa ridícula": "Solamente en la mentalidad de un energúmeno puede caber un comentario de ese tipo".

"Las palabras de Puente no tienen nada que ver con la realidad, parecen un stand up de un artista cómico hecho en no sé qué medio o en qué lugar, pero para nada se corresponde con la de un funcionario público del Gobierno español", ha proseguido Francos. Asimismo, ha asegurado que si él fuera el presidente Sánchez, le habría pedido "inmediatamente su renuncia".

Para el ministro, "no se le ocurre en ningún caso que el presidente de un Gobierno, ante una injuria de un ministro dirigida a un presidente de una república hermana, pueda quedarse absolutamente pasivo sin decir absolutamente nada". "Eso es lo que yo no puedo entender. No puedo entender que el presidente de España no haya llamado a su ministro y le diga 'te equivocaste', pide disculpas y 'te vas de mi gobierno'. Es lo que corresponde", ha expresado.

En cuanto al duro comunicado del Gobierno de Milei en el que carga contra Sánchez, ha asegurado que él "no redactó esa nota", pero que él no se habría metido "con los problemas privados del presidente español, con lo que ha vivido en la última semana".