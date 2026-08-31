La ministra de Infancia ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Península: "No son invasores, sino víctimas"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su comparecencia este lunes en el Congreso

Los detalles Sira Rego ha señalado que hay 500 niñas migrantes que "están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento" para su traslado a pequeños centros distribuidos en distintas partes del país.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha insistido en la necesidad de trasladar a la Península a los menores migrantes de Ceuta para aliviar la crisis en la ciudad autónoma y asegurar su bienestar. Durante su intervención en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso, Rego informó sobre la situación de 1.478 menores en centros de protección y destacó que 500 niñas esperan el consentimiento del presidente de Ceuta para su traslado. Propuso acuerdos bilaterales entre comunidades y la acogida familiar como soluciones. Rego subrayó que la infancia es una responsabilidad nacional y criticó la criminalización de los menores, defendiendo sus derechos y rechazando el odio y la violencia como soluciones. Además, enfatizó que la protección de los menores es una conquista democrática y no una debilidad burocrática.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha defendido este lunes que es "imprescindible" que se acoja en la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para "destensionar" la situación de crisis de la ciudad autónoma y "garantizar los cuidados".

En una comparecencia en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis migratoria en Ceuta y la acogida de menores, Rego ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que están en centros de protección en la ciudad autónoma y ha informado de que 500 niñas migrantes "están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento" para su traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

En este sentido, Rego ha subrayado que otra posibilidad para que se lleven a cabo los traslados son los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades, ya que, ha destacado, la tutela de los niños no acompañados es competencia de las autonomías, "que pueden acordar bilateralmente una acogida urgente, sin esperar otros procedimientos". Una tercera opción, ha apuntado, es la acogida familiar por la que se han pronunciado muchas familias.

En lo referente a la reunificación familiar, la ministra ha afirmado que se ha hecho siempre y se hará cuando es segura, pero ha recalcado que mientras "esos trámites se resuelven, estos niños no pueden quedar desamparados", sino que hay que protegerlos. Así, ha expresado que Ceuta "no puede cargar sola con este peso" porque "no es justo ni materialmente posible". "Que la frontera geográfica esté allí no significa que la responsabilidad sea solo de los ceutíes; la infancia es una responsabilidad y un asunto de país", ha manifestado.

Además, ha defendido que el hecho de que un Estado "no pueda coger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática", sino una "conquista democrática".

"Señalar a un niño no es proteger una frontera"

Rego ha comenzado su intervención destacando que "los niños y las niñas no son invasores", sino sujetos de derechos y que ninguno de los que ha llegado a Ceuta provocó la crisis, sino que son víctimas de "explotación, abandono y abuso".

"Señalar a un niño no es proteger una frontera, sino que es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Por eso, nuestra primera obligación es no confundir a los responsables con las víctimas", ha aseverado.

En este punto, la ministra Sira Rego ha avisado de que no aceptará que la infancia sea criminalizada, ni que la comisión se convierta en una "cámara de resonancia del racismo", por lo que no discutirá "si un niño merece tener derechos".

Carga contra quienes difunden odio

Asimismo, también ha sostenido que el "el odio no resuelve una emergencia" y ha cargado contra quienes hablan de "cacerías" o de expulsiones colectivas en redes. "Impedir que los voluntarios de Cruz Roja pueden repartir comida no es defender Ceuta, sumarse a los grupos ultra que llegan a la ciudad para quemar y destruir las pocas pertenencias de las personas migrantes no es defender Ceuta y, por supuesto, organizar rondas, rondas para perseguir y cazar personas no es defender Ceuta", ha subrayado la ministra.

En este contexto, Rego ha declarado que hay que ser "muy claros ante las imágenes" que se han visto de los últimos días, que, ha dicho, "son absolutamente preocupantes y hay que rechazar".

En su lugar, la ministra ha llamado a "arrimar el hombro" para intentar "desinflamar con la máxima rapidez la tensión que tiene Ceuta en este momento". Igualmente, ha precisado que el "papel" del departamento que dirige es señalar dónde están las soluciones y trabajar para que haya mecanismos de coordinación.

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