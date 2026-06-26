Milei recibe en Madrid la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo y vuelve a atacar a "los rojos"

¿Qué ha dicho? El presidente argentino, en su intervención de más de una hora, ha hecho referencias, sin nombrarlos, a políticos "de manos porosas o muy porosas" que dejan escapar "un millón y medio en joyas".

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió en Madrid la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo. Durante el acto, criticó a la izquierda y defendió valores judeocristianos en política. Fue galardonado por su papel en el debate sobre libertad económica y reformas en Argentina. En su discurso, Milei afirmó que "el mal siempre viene de los rojos" y criticó a los terroristas por alinearse con la izquierda. También lanzó críticas a la prensa y defendió el libre mercado, mencionando que Argentina eliminó 16,000 regulaciones en dos años. Planea retirarse de la política tras su mandato. Su visita a España incluye reuniones con empresarios para fomentar inversiones.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido este viernes en Madrid la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo en un acto en el que ha cargado contra la izquierda, y ha defendido los valores judeocristianos y la moral en la política. La Universidad CEU San Pablo ha galardonado a Milei por "su relevante papel como economista y docente, en su destacada contribución al debate internacional sobre la libertad económica y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional" de Argentina.

El mandatario argentino, que está en Madrid en el marco de un viaje privado, ha inaugurado los cursos de verano de la universidad con un discurso ante centenares de estudiantes, profesores y políticos, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el que ha subrayado que el mal "siempre viene de los rojos" y que "los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común que es el capitalismo de libre empresa".

"Por eso la izquierda y los terroristas desprecian a Israel, que es el bastión de Occidente", ha añadido en la intervención de más de una hora donde también ha hecho referencias, sin nombrarlos, a políticos "de manos porosas o muy porosas" que dejan escapar "un millón y medio en joyas", en una alusión directa al caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre referencias a varias teorías económicas, también ha mencionado los mandamientos y ha lanzado dardos a la prensa: "El 'no mentirás' se lo podríamos recordar todos los días a los periodistas que se dedican a vender las noticias", ha apuntado entre las risas del público.

Además, ha defendido los recortes, el libre mercado y la no intervención en el Estado: "Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones. Perdona que se lo diga tan directamente pero vengo de un país que estaba repleto de regulaciones y hemos quitado 16.000 regulaciones en 2 años, a un ritmo de 17 por día", ha recordado el mandatario. Milei llegó a la Presidencia argentina en 2023 "por cuatro años, con opción a cuatro más, que lo determinarán los argentinos el año que viene", recordó el jefe del Ejecutivo, quien ha asegurado que después de eso se va a retirar.

"Una vez que termine, yo me voy a retirar de la política totalmente. Me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias. Y, sinceramente, no debería opinar más de nada una vez que esté fuera de la silla eléctrica", ha revelado Milei.

La visita del presidente argentino a España se extenderá hasta este sábado e incluirá reuniones con empresarios con el objetivo de fomentar las inversiones en aquel país, si bien no tiene previsto entrevistarse ni con el gobierno ni, de momento, con algún político afín a sus ideas como en ocasiones anteriores.

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