Primer plantón de Vox en Andalucía en un acto oficial tras el pacto de coalición con Juanma Moreno

¿Por qué es importante? El futuro vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, no ha acudido al homenaje al considerado padre de la patria andaluza, Blas Infante. El partido ultra siempre ha acusado a Infante de intentar reislamizar la región.

El grupo parlamentario de Vox, liderado por Manuel Gavira, no asistió al acto conmemorativo del 141 aniversario del nacimiento de Blas Infante, a pesar de su futuro papel en el gobierno andaluz junto al PP. Vox se mantuvo firme en su postura, argumentando que defiende la nación española como patria común, rechazando así la figura de Infante, a quien acusan de querer "reislamizar España". Durante el evento, Juanma Moreno, presidente de la Junta, destacó la importancia de la concordia y el diálogo, mientras que la oposición criticó duramente el pacto entre PP y Vox, calificándolo de radical e infame.

El grupo parlamentario de Vox, encabezado por su portavoz y futuro vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, no ha acudido al acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante, el llamado padre de la patria andaluza, pese a que este partido va a formar parte del próximo ejecutivo regional de coalición con el PP.

Vox ha sido fiel a su decisión de no acudir a este acto, en el que se conmemora este lunes el 141 aniversario del nacimiento de Blas Infante, y no ha cambiado de postura pese al pacto de gobierno que ha suscrito con el PP para entrar en el futuro gobierno de Andalucía.

Esta formación ha justificado siempre su ausencia a este acto porque "Vox defiende la nación española como patria común de todos los españoles", por lo que no puede aceptar "paternidades ajenas a España", como es el caso de Blas Infante, a quien han acusado de haber querido "reislamizar España".

La representante de Vox en la Mesa de la Cámara, Beatriz Sánchez, tampoco ha participado en el acto, en el que han intervenido el resto de los grupos representados en la Cámara -PP, PSOE, Adelante y Por Andalucía-, además del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

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Manuel Gavira, en una entrevista este lunes en Canal Sur Radio, no se ha referido a la ausencia de su grupo en el acto celebrado en el Parlamento, pero ha declarado que, cuando estén en el Gobierno andaluz, Vox va a ser un socio "fiable, predecible y exigente", al tiempo que ha recordado que las 150 medidas recogidas en el pacto "se verán funcionar".

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Juanma Moreno ha aprovechado el acto para apelar a la concordia. Cuatro días después del pacto suscrito entre PP y Vox para formar gobierno en Andalucía, y un día después de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta, el acuerdo entre ambos partidos ha vuelto a estar presente este lunes en un acto institucional en el Parlamento andaluz, en este caso el homenaje anual al padre de la patria andaluza.

"Blas Infante alienta la convivencia de las ideas", ha señalado Moreno en su discurso, en el que ha recordado que el Parlamento define algo "fundamental y maravilloso al mismo tiempo: diversidad y pluralidad", algo que, en su opinión, el padre de la patria andaluza defendía en su ideario. Ante la presencia del resto de los portavoces parlamentarios, Juanma Moreno ha señalado que Blas Infante "destacaba la concordia y el diálogo como valores éticos" y que también apelaba a las personas "de ideas más opuestas precisamente a unirse al ideal de la democracia".

"Hoy compartimos también con Blas Infante el sueño de prosperidad, el sueño del desarrollo de nuestra tierra y el rechazo al odio", ha recalcado Moreno, quien ha insistido en "seguir mejorando" Andalucía manteniendo esa 'vía andaluza' "que habla de serenidad concordia y entendimiento".

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Desde que se firmó el pacto, las críticas de la oposición han sido muy duras contra el que consideran, en palabras de María Jesús Montero, líder de los socialistas de Andalucía, el acuerdo "más radical que el PP ha firmado con una formación de ultraderecha". "A Moreno se le cae la careta. Conocíamos que era una pose, un postureo. Se ha tragado absolutamente todo. Es el pacto de la trágala", añade la líder de los socialistas andaluces. Antonio Maíllo, líder de IU, asegura que Moreno es "un peón más del PP": "Es un pacto infame, peor que el de Extremadura".

Sin embargo, desde el PP justifican el pacto y hablan de "espacio ideológico", como asegura Miguel Tellado. "A la vista de los resultados hemos pactado con el partido afín con el que compartimos el centro derecha", defiende el secretario general de los 'populares'.

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