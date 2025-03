De "menores" a "menas", la evolución del discurso de Feijóo y el PP sobre la migración que se acerca a Vox

Hubo un tiempo en el que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, prometía la solidaridad y empatía que reclamaban Canarias y Ceuta ante la presión migratoria. Era un Feijóo dispuesto a acoger a los menores no acompañados y que hablaba de "solidaridad de las comunidades del PP": "Acoger los 400 menores que se nos han pedido, sí". Incluso llegaba afirmar que Sánchez se desentendía "de los menores no acompañados" y reclamaba apoyo para Canarias: "A quien estamos haciendo daño es a una parte del territorio español que se llama Canarias".

Esas declaraciones las hacía el presidente popular en julio del año pasado. Pero toda esa solidaridad, medio año después, se convertía en una acogida imposible: "Las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender", dijo el pasado mes de enero, cuando ya hablaba de "menas" que podían "hasta saturar los servicios de atención a menores".

Un término, el de 'menas', más propio de Vox, que suele usarlo de forma despectiva para deshumanizar a los niños y niñas que llegan solos hasta nuestro país. Y es que Vox tuvo mucho que ver en esa radicalización del discurso. Todo cambió con la ruptura por parte de Abascal de cinco gobiernos autonómicos, entre ellos el de Carlos Mazón, que empezó a integrar las políticas de la ultraderecha para sobrevivir en el cargo y seguir contando con el apoyo de los de Santiago Abascal.

Mazón se muestra ahora favorable a la devolución de los menores con eufemismos como que estos menores "puedan volver con sus padres y familias". Sin embargo, en su programa electoral había prometido un plan de inclusión y decía que "merecen el mejor trato".

Además de Mazón, también la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, imita hoy postulados de Vox. Ahora dice "ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva", mientras que en su investidura decía que "son niños y jóvenes que huyen de la miseria" para defenderlos ante el discurso de Vox: "Menores no acompañados, que son ante todo, no sé dónde queda su moral cristiana", señalaba a Rocío Monasterio, y levantando los aplausos del PP.

El Gobierno advierte de consecuencias penales a aquellas comunidades del PP que se nieguen a acoger a los menores hacinados en Canarias. Angel Victor Torres, en ARV, asegura que si esos menores no fueran negros, el PP no pondría trabas.