Torres avisa a las comunidades del PP de consecuencias "penales" si se niegan a acoger a menores

Ángel Víctor Torres advierte a las comunidades autónomas donde gobierna el PP que "no pueden incumplir" el decreto sobre el reparto de menores migrantes, que el Gobierno aprobó el martes tras alcanzar un acuerdo con Junts. El ministro de Política Territorial, apunta que en todo caso "pueden acudir al Tribunal Constitucional", pero defiende que la norma sí que cumple con la Constitución. "Es ley y por tanto tienen que cumplirlo", sostiene en Al Rojo Vivo.

Así, el ministro recuerda que las autonomías tienen de plazo hasta el 30 de marzo para certificar los menores que cada comunidad está atendiendo. Un dato en función del cual se calculará a cuántos más deben acoger si así corresponde. "Más transparencia y más calidad, imposible", defiende Torres.

A la pregunta de Antonio García Ferreras de qué pasaría si esas comunidades del PP se niegan a acoger a los menores, el titular de Política Territorial advierte de que "estarían incumpliendo la ley". "Lógicamente, tendríamos que requerirlos", señala Torres, que asimismo avisa de que si las comunidades no trasladan sus datos el Gobierno buscaría otros mecanismos para acceder a esa información, pero se estaría incurriendo en "incumplimientos administrativos" e incluso "de carácter penal".

"A mí no me cabe en la cabeza que incumplan porque, ¿qué razones tienen para no certificar el número de menores que tienen? Hay comunidades que dicen que están saturadas. Llevan años diciendo que están saturadas. Perfecto, este es el momento de demostrarlo", sentencia Torres. "Un certificado que diga: 'La Comunidad de Madrid tiene X menores no acompañados, estamos saturados'. Si no envían ese certificado es que no lo están o quieren ocultar la realidad", desliza.

El ministro Torres incide en que este decreto, que ahora tiene que convalidar el Congreso, pretende dar "una respuesta de justicia y de igualdad" para que menores que ahora mismo están en territorios frontera como Canarias y Ceuta "sean redistribuidos en el conjunto del país porque están hacinados en una situación absolutamente insostenible, porque donde caben 20 hay 500 niños".

"¿Qué razones hay para oponerse?", insiste el también expresidente de Canarias, que asegura que el Gobierno está abierto a que el decreto se tramite en el Congreso con las aportaciones del PP "o quien quiera". "Estamos hablando de niños. ¿Por qué si son ucranianos y de piel blanca no hay ninguna dificultad y si tienen piel oscura sí la hay?", plantea Torres, que sentencia: "Son los mismos niños".