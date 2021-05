La Región de Murcia no prolongará el toque de queda a partir del próximo 9 de mayo. Una medida que depende exclusivamente del decreto del estado de alarma y que, como los cierres perimetrales, el domingo será historia.

En este sentido, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado en rueda de prensa que, a pesar de que su deseo era ampliar la restricción de la movilidad nocturna, duda que los tribunales competentes avalen la medida. En cambio, sí ha propuesto otra fórmula: limitar la actividad no esencial desde la medianoche hasta las 6.00 horas. Repasamos las principales medidas a partir del próximo 9 de mayo.

- Toque de queda: la región no prolongará el toque de queda. De este modo, la población será libre de desplazarse por la vía pública en cualquier momento del día.

- Cierres perimetrales: debido al fin del estado de alarma, a partir del domingo estarán permitidas las entradas y salidas de la autonomía sin necesidad de justificación. No obstante, sí se tomarán medidas de contención en aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, o en los que haya subido esta más de un 80% respecto al dato de la semana anterior.

- Reuniones sociales: el Ejecutivo murciano ha indicado este viernes que el máximo de reuniones será de 6 personas, tanto en espacios públicos como privados. No obstante, esta es otra de las medidas que depende del estado de alarma, por lo que los tribunales podrían tumbar esta decisión.

- Hostelería y demás sectores no esenciales: la actividad no esencial estará cerrada desde las 00:00 hasta las 6:00 horas. Asimismo, el grupo máximo de personas en estos establecimientos será de seis (no convivientes) por mesa en las terrazas, mientras que en el interior de bares y restaurantes será de cuatro.

"Es lo que nos deja el Gobierno central, que primero se escondió tras las comunidades autónomas para hacerlo ahora tras los jueces", ha espetado el presidente López Miras, quien ha reprochado que Pedro Sánchez "se desentendió hace tiempo de la pandemia y abandonó a su suerte a las comunidades".