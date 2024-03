Ignacio Palomo, el médico ginecólogo de la mujer de Koldo García a quien el Ministerio del Interior pagó más de medio millón de euros por pruebas COVID no homologadas en el momento de su venta, se ha expresado públicamente para dar su versión de los hechos. En una entrevista concedida al programa 'Espejo Público', Palomo ha indicado que fue contactado "directamente por el Ministerio del Interior" para negociar la venta de ese material sanitario sin acreditación.

Sobre el porqué contactaron con él y su empresa, Palomo ha reconocido que, "como ya se sabe", tiene "relación profesional como médico con el entorno de la familia de Koldo". Por ello, imagina que "Koldo puso algún aviso en Interior, igual que en otro tipo de instituciones". Aun así, ha afirmado no saber "exactamente de dónde partió el primer contacto" con su compañía para gestionar la remesa de test COVID. Sí ha negado tajantemente haber participado en algún tipo de fraude con esta operación.

"Es absolutamente falso. Yo no soy empresario, soy médico", ha manifestado Palomo, quien ha detallado cómo se formularon los dos contratos por los que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska abonó 600.000 euros. "Yo firmé dos contratos: uno, el 27 de marzo de 2020. Se me compran 30.000 unidades de test COVID a 12 euros. Se indica que no los tengo que entregar con el sello, puesto que reconocen que [las homologaciones] estaban en trámite. En este sentido, añade: "Cuando se estaban comprando, prácticamente a las dos semanas de haber estallado la pandemia, no había homologaciones".

El profesional sanitario afirma que en ese contrato le dicen que le van a pagar "el 70% por adelantado" de los 360.000 que suponen el coste total de las pruebas. "Ellos aceptan que vendo 30.000 test por 12 aún no acreditados", asegura, e incluso afirma que esos test se "homologaron" finalmente y no le fueron devueltos". Sobre el segundo contrato, afirma que tiene las mismas características que el primero, pero con matices. "En el segundo hice una rebaja. Por 20.000 unidades, en lugar de ser 240.000, fueron 200.000 por solidaridad".

Cuando cesaron a Ábalos, nos fuimos de viaje por placer a República Dominicana, creo que en un vuelo de Air Europa"

"Si yo recibo un pago en mi clínica, ¿por qué voy a recibir una comisión?", plantea Palomo, aprovechando la misma intervención para negar haber pagado a Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama, 3.500 euros. Eso sí, ha reconocido que, así como es médico de la mujer de Koldo García, también atiende y trata a "un familiar de Aldama" y a la "familia" de Ábalos; en este caso, teniendo, además, "una situación muy grave y crítica".

Palomo también ha sido preguntado por los viajes que realizó con Koldo García y Ábalos cuando este fue cesado como ministro de Transportes. ¿Fue por negocios? ¿Intermedió el exministro? "En absoluto fue por negocios. Él viajó con su mujer y tres de sus hijos, y yo con mis dos hijas mayores. Cuando le cesaron, nos fuimos de viaje por placer, creo que en un vuelo de Air Europa. Como soy médico, y soy conocido, siempre que voy a un país estoy disponible para cualquier autoridad sanitaria".

En esta línea, el ginecólogo también ha hablado de su encuentro con el entonces ministro de Salud Pública de República Dominicana, Daniel Rivera. "Me preguntaron si quería conocer al ministro de Sanidad y dije: 'Ah, bueno. Vale'. Le saludé, estuve 20 minutos hablando de cómo hacían la lucha contra la pandemia en República Dominicana. No le he vuelto a ver y nunca he vuelto a República Dominicana. Yo no tengo ningún negocio allí". Además, ha zanjado: "El señor Ábalos no me ha abierto nunca ningún negocio".