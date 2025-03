Mazón se pliega a los deseos de la ultraderecha para salvar sus Presupuestos y seguir atornillado al poder

Carlos Mazón ha pactado con Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos del próximo año, adoptando las principales propuestas de la ultraderecha en temas como cambio climático, migración y Memoria Histórica. Ha rechazado el Pacto Verde Europeo, eliminado partidas para la Agenda 2030 y recortado fondos para la promoción del valenciano y Memoria Histórica. Además, ha reducido subvenciones a sindicatos y organismos de igualdad, acordando el mayor recorte en cooperación de la Comunidad Valenciana. No destinarán fondos a la UNRWA y priorizarán deducciones fiscales para españoles.

Carlos Mazón ha cerrado un acuerdo con Vox para sacar adelante sus Presupuestos autonómicos del próximo año. A cambio, ha comprado todos los grandes 'hits' de la ultraderecha, dejando un discurso calcado al de Vox en materias como el cambio climático, migración, desarrollo sostenible o Memoria Histórica.

Mazón se ha opuesto abiertamente al Pacto Verde Europeo, como pedía la formación de Santiago Abascal. Ha eliminado todas las partidas destinadas a la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, como pedía la formación de Santiago Abascal. Ha hablado de "criterios medioambientales extremos", como hace la formación de Santiago Abascal. Pero su mimetismo con la ultraderecha no se queda ahí, dejando una lista de recortes que va más allá.

Recorta las subvenciones para promocionar la lengua valenciana, suprime todas las partidas posibles destinadas a Memoria Histórica, recorta las subvenciones a los sindicatos, la patronal y los organismos que fomentan la igualdad y acuerdan el mayor recorte en cooperación y desarrollo de la historia de la Comunidad Valenciana.

Además, PP y Vox no destinarán ni un euro para la UNRWA, la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos en Gaza y a los que son refugiados. Este acuerdo también promueve deducciones fiscales por hijo para fomentar la natalidad; eso sí, los españoles tienen prioridad.

Mazón ha avanzado que la región "no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno", prometiendo incluso buscar las "fórmulas legales" para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. "Les confirmo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la Ley de Presupuestos de 2025 con el apoyo del grupo parlamentario Vox", ha anunciado, un acuerdo de diez puntos que fue cerrado el pasado sábado.

Los de Abascal, satisfechos por mantener a "un político amortizado"

Los de Santiago Abascal están satisfechos porque mantienen en el poder a "un político amortizado", según trasladan a laSexta, un político que, según deslizan desde la formación ultra, "les hacen subir en las encuestas". De paso, provocan división entre el PP valenciano y el nacional y marcan el camino a Fernando López Miras en Murcia y a Jorge Azcón, en Aragón. Los dos barones del PP ya saben los sapos que se tendrán que tragar si ellos también quieren pactar con Vox los presupuestos de sus regiones.

Lo que ha hecho Mazón es algo que él mismo adelantó en 2022, antes de ser president de la Generalitat Valenciana. Fue en una reunión de partido que uno de los asistentes grabó y en la que Mazón explicaba a sus compañeros qué habría que hacer si las urnas no les daban una mayoría absoluta que veía muy cerca en la Diputación de Alicante. Y lo hacía en estos términos, con estas palabras.

"La 'dipu' (Diputación de Alicante), en fin, con un 99,9% yo cuento con que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. De esto no tengo duda. Yo, la 'dipu', la veo muy sencilla. En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones. Pero no veo nada más", expresó. Con todo esto, desde el PP Nacional avalan por completo el pacto de Mazón con Vox, alegando que es "consecuente" con lo que defienden.