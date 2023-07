Unas grabaciones entre Carlos Mazón, líder del PP valenciano, y otros miembros del partido en Alicante muestran la predisposición del futuro president a pactar con la ultraderecha meses antes de las elecciones autonómicas y municipales.

"En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", dijo Mazón en esos audios que publica elDiario.es y en los que compartió sus previsiones sobre las consecuencias de las elecciones que tendrían lugar seis meses más tarde.

Durante la conversación, Mazón muestra optimismo sobre las perspectivas de mejora del PP en las elecciones. En ese momento, él ocupa la presidencia de la Diputación de Alicante con una coalición de 14 diputados del PP y dos representantes de Ciudadanos.

Sin embargo, meses más tarde, los representantes de Ciudadanos abandonarían el partido pero mantendrían sus cargos en la corporación. Juntos, suman 16 de los 31 asientos en la institución provincial. Durante la charla, el líder del PP afirmó: "No es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. De esto no tengo duda".

"La dipu, en fin, con un 99,9%, eh... yo cuento con que es que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. Yo de esto no tengo duda. Solo en Alicante ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales... es el diputado que nos falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo, que lo perdí por 20 votos la otra vez, ya lo tengo. Entonces, ya puede sacar Vox uno por la Vega Baja y quitárselo al PSOE, porque yo hacia atrás no voy a ir. En Elche vamos a mejorar, quiero decir... y ojo en el Vinalopó que igual damos un susto. Yo la dipu la veo muy sencilla. En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más", dice en ese audio.

Tan solo seis meses después de pronunciar estas palabras, Mazón llegó a un pacto con la ultraderecha por la que le cedía varias consellerías y la vicepresidencia a un torero negacionista de la violencia machista. Además, le cedió la presidencia de les Corts Valencianes a una antiabortistas y ultracatólica que esta semana, junto al resto de representantes de Vox, se apartó de un acto en repulsa de la violencia de género.

Mazón lo llama "conversación entre amigos"

Mazón, a preguntas de los periodistas antes de un desayuno informativo en València, ha reconocido que "parece que han querido sacar alguna conversación entre amigos". "Lo enmarco en la campaña electoral en la que estamos", ha remarcado en alusión al 23J.

Cuestionado por el interés que hay detrás de filtrar estos audios, el jefe de los 'populares' valencianos ha insistido en que se trata de una "conversación privada entre amigos que han querido sacar ahora". "Campaña electoral", ha zanjado.