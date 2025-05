Bolaños carga contra Mazón: "A la hora del apagón Sánchez estaba en Red Eléctrica, él no puede decirnos dónde estaba en la DANA"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, por no poder precisar su ubicación durante la DANA, mientras que destacó que durante el apagón masivo, Pedro Sánchez estaba en Red Eléctrica. Bolaños respondió así a Mazón, quien acusó al Gobierno de descalificar a jueces y procesos judiciales, afirmando que él sí respeta la justicia y la separación de poderes. Bolaños ironizó en Al Rojo Vivo, subrayando la confianza del Gobierno en el sistema judicial español.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado este viernes contra Carlos Mazón y le ha espetado que, a diferencia de él, president de la Generalitat Valenciana, que no puede decir dónde estaba en la DANA, ha recalcado que a la hora del apagón masivo Sánchez estaba en Red Eléctrica.

Así ha respondido Bolaños en Al Rojo Vivo a Mazón, quien esta mañana ha asegurado que ni el ministro de Justicia ni el Gobierno respetan la Justicia y ha dicho que lo único que hacen es "descalificar a los jueces y a los procesos".

"Yo no soy Félix Bolaños. Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no pertenezco al Gobierno de España y yo sí respeto las declaraciones de los autos y los procesos judiciales", ha asegurado Mazón.

Así, ha continuado: "Creo en la separación de poderes, creo en el respeto a la Justicia, creo en la independencia de los procesos y esa es una razón que me diferencia extraordinariamente del Gobierno de España, que no hace más que calificar y descalificar a jueces y a los procesos".

Ante esto, Bolaños ha ironizado en ARV con que, evidentemente, "el presidente del Gobierno no es Mazón, ni yo soy Mazón, ni forma parte del Gobierno de España". Además, ha asegurado que el "respeto que tenemos desde el Gobierno al estado de derecho, la confianza en el sistema judicial español, en el sistema de recursos cuando hay resoluciones que son contrarias a derecho, es de una confianza absoluta".

Acto seguido, a pesar de que no tenía nada que ver, Bolaños ha recalcado que la semana pasada el Ejecutivo abordó una crisis eléctrica. El ministro ha hecho hincapié en que a la hora del apagón, Pedro Sánchez "estaba en Red Eléctrica con la vicepresidenta de Transición Ecológica" y "a las dos horas y media estábamos en un Consejo de Seguridad Nacional trabajando sin parar en resolver esa crisis en las horas inmediatamente después de la tragedia". "No sé si él podía decirnos dónde estaba en la DANA valenciana", le ha reprochado.