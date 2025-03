Mazón se esconde de las Fallas: de estar en cinco mascletás el año pasado a tener la agenda en blanco tras la DANA

El president valenciano prácticamente se ha escondido en las Fallas de Valencia. Este miércoles, día grande, no tiene nada en su agenda. El año pasado, en cambio, estuvo hasta en cinco mascletás. Ahora, Mazón está intentando evitar por todos los medios los abucheos de los valencianos tras su nefasta gestión en la DANA que azotó a la Comunitat Valenciana y dejó 227 muertos.

Hace justo un año le veíamos en Fallas, sonriente. De balcón en balcón, Mazón visitaba hasta cinco mascletás. De la mano de Feijóo, paseaba por la calle: fotos, visita a teatros falleros... Pero un año después no hay ni rastro de Mazón. Ni en la mascletá del sábado, ni en la domingo, ni en la del lunes. Tan solo se le ha visto en un acto a puerta cerrada con falleras.

Quizás porque cada vez que el president pisa la calle pasa esto: ciudadanos que le echan en cara su mala gestión por la DANA y le piden su dimisión. "Tienes la cara más dura que el cemento armado", le gritaron hace tan solo unos días cuando fue a visitar una farmacia.

El viernes tuvo un único acto en su agenda: la visita al Ayuntamiento de Elche. Una señora le recibió con gritos de: "¡Que pida perdón si se ha equivocado como yo me equivoco y toda la gente!".

El sábado y domingo su agenda está completamente en blanco. El lunes, tuvo tres actos, pero a puerta cerrada. El martes, por lo que sea, decide cancelar su único acto público previsto. Y este miércoles, día grande de las Fallas, en el balcón estará su vicepresidenta, su consellera, hasta el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos. Pero la agenda de Mazón, sigue en blanco.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, critica que el president "no está con su pueblo porque su pueblo no le soporta". Las víctimas, por su parte, denuncian que nunca ponen donde va a estar para que ellas no puedan decirle lo que piensan.