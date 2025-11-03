Mazón se parapeta en su acta de diputado frente a la jueza de la DANA: los escenarios judiciales de un president en funciones

Entre líneas Para poder interrogarle como investigado, la jueza tendrá que enviar la causa al TSJCV, que a su vez tendrá que pedir un suplicatorio al Consell.

Carlos Mazón ha dimitido de su cargo, pero mantiene su acta de diputado para conservar su inmunidad judicial. Esto le permite evitar ser interrogado por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien le ha ofrecido declarar en tres ocasiones sin éxito. La única opción para la jueza es completar la investigación y remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tampoco podría interrogarle sin un suplicatorio del Consell Valenciano. Si las Cortes Valencianas no eligen un sucesor y se convocan elecciones, Mazón podría perder su fuero si no obtiene un escaño.

Carlos Mazón ha dimitido este lunes, más de un año después de la tragedia de la DANA, pero no ha renunciado a su acta de diputado. Uno de los motivos es que le permitirá seguir aforado y, por lo tanto, tendrá, por el momento, inmunidad judicial.

Según ha podido saber laSexta, su intención es no soltar su escaño para no perder ese privilegio procesal. De esta manera, continuará como hasta ahora: la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, no puede interrogarle como investigado.

Hasta ahora, la jueza le ha ofrecido declarar hasta en tres ocasiones, pero Mazón siempre se ha negado y no parece que vaya a cambiar de opinión.

La única opción que tiene Ruiz Tobarra si Mazón sigue como diputado será agotar la investigación y, una vez que finalicen las diligencias —tiene agendadas declaraciones hasta enero—, tendrá que enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Sería este organismo el encargado de investigarle, pero tampoco podría interrogarle directamente. Para hacerlo, debería pedir un suplicatorio al Consell Valenciano.

En caso de que finalmente las Cortes Valencianas no lleguen a un acuerdo sobre sucesor de Mazón como president de la Generalitat, se convocarían elecciones. En tal caso, si Mazón no se presentase en la lista del PP o no consiguiese el escaño, dejaría de estar aforado y se le podría interrogar.

Así las cosas, Mazón podrá mantenerse lejos de los tribunales durante meses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.