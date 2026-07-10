De llevar años exigiéndolo a votar en contra: el PP se retracta tras pedir al Gobierno que asumiera el 50% del gasto en dependencia

Los detalles Hasta hace dos días, el Partido Popular criticaba que ellos no podían soportar solos el coste. Sin embargo, a la hora de la verdad, han demostrado que, del dicho al hecho, hay un trecho.

El Partido Popular ha criticado durante años que el Gobierno no asuma el 50% del gasto en dependencia, acusando a sus comunidades autónomas de soportar la carga financiera. Sin embargo, cuando se votó el dictamen que establecía esa financiación 50/50, el PP votó en contra, alegando falta de preparación y respeto en la comisión. A pesar de esto, PSOE, Sumar y Junts impulsarán la ley al pleno. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha presentado un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, prometiendo más recursos y autonomía fiscal, y destaca la importancia de un debate constructivo sobre el modelo propuesto.

El PP ha estado pidiendo durante años que el Gobierno que asumiera el 50% del gasto en dependencia, recriminándole que no podían soportar ellos solos ese coste. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, señaló el pasado mes de mayo en Al Rojo Vivo que "las comunidades autónomas del PP están financiando por encima del 50%, algunas incluso el 80%".

Sin embargo, cuando ha llegado la hora de la verdad, el PP ha decidido votar en contra del dictamen de la ley que establecía esa financiación 50/50, exactamente lo que ellos mismos persistían en pedir. Alegan que "las cuentas mal hechas" y deslizan que la comisión en la que se votaba este dictamen se hizo en el último momento, deprisa y que faltaba más respeto.

Finalmente, la suma de PSOE, Sumar y Junts hará que esta ley de financiación de la dependencia llegue a votarse en pleno.

Hacienda remite a las CCAA el acuerdo del sistema de financiación

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a las comunidades autónomas el borrador del acuerdo del nuevo sistema de financiación, en el que explica en detalle la propuesta, cuyas líneas generales se presentaron en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Según han indicado fuentes del Ministerio de Hacienda, la propuesta implica para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco- un incremento de la financiación de 20.975 millones de euros.

Además, el departamento que dirige Arcadi España asegura que el modelo de financiación no solo supondrá más recursos para todas las comunidades sin excepción, sino que incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado.

En este sentido, las fuentes de Hacienda han subrayado que el Gobierno está abierto al diálogo y que tiende la mano a todas las comunidades para seguir debatiendo el modelo en los próximos comités técnicos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá al efecto el próximo día 29, y en el Congreso de los Diputados.

También, que el titular de Hacienda insiste en que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que garantiza que las comunidades que acepten el modelo contarán con los mayores recursos de su historia para la sanidad y la educación pública, para la dependencia y para el resto de servicios que prestan.

Para Arcadi España, es un error rechazar por "puro interés partidista" un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía, e insiste en la necesidad de mantener un debate sereno y constructivo. Recuerda, además, que el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades, de modo que, por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida y el educativo en otra con mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Entre las bases y principios del modelo, el Ministerio de Hacienda destaca que la propuesta contempla nuevas variables de población; incrementa la capacidad tributaria y eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, y amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de 'nivelación horizontal' equitativo, objetivo y transparente.

Asimismo, la mayor autonomía se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios; el modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático; y se garantiza el 'statu quo' para que ninguna comunidad reciba menos que con el anterior modelo.

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