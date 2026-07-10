Ahora

Tribunales

El Supremo reclama al partido de Alvise sus cuentas por la presunta financiación ilegal para las europeas

El contexto El juez accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a Alvise el empresario Álvaro Romillo, también investigado en la causa.

Imagen de archivo de Alvise Pérez. Imagen de archivo de Alvise Pérez.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación por la que fue elegido eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, sus movimientos bancarios, en el marco de la causa abierta por presunto delito electoral y de financiación ilegal de partidos.

Mediante un auto, recogido por laSexta, el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a Alvise el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado en la causa junto con el político.

El magistrado requiere al representante legal de SALF la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.

Asimismo, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a que investigue y elabore un informe sobre el tráfico de 'wallets' creadas por los investigados.

También insta al Tribunal de Cuentas a que realice un informe y aporte la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de la agrupación de electores en aquellas elecciones.

Esta es la más relevante de las seis causas que tiene abiertas el eurodiputado en el alto tribunal, algunas para las cuales ya se ha cursado el suplicatorio.

Respecto de las otras cinco que tiene abiertas el Supremo contra Alvise, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Una tercera es por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación; la cuarta es por la querella que presentó el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.

Y la última y más reciente es por un presunto delito de desórdenes públicos por unas publicaciones en Telegram en relación con unas protestas agrícolas en 2024.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), el peor "hasta la fecha" en Andalucía
  2. El juez Pedraz imputa al expresidente de Correos en el caso Leire y avala que la UCO investigue su móvil
  3. El juez pregunta a Asuntos Internos si las grabaciones de Villarejo a Cospedal y su exmarido pueden ser delictivas
  4. Las tibias 'disculpas' de Argüello tras cargar contra el Gobierno: "Cada uno verá por qué se siente aludido"
  5. España se enfrenta a sus fantasmas en su choque con Bélgica con Francia a la espera
  6. Al menos nueve heridos, uno de ellos en UCI, en un caótico cuarto encierro de San Fermín con la manada de toros partida en dos