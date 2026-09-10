Marruecos carga contra el "populismo" de "los partidos históricos" refiriéndose al PP después de Feijóo pedir contención a los suyos

Los detalles Ayuso declaró hace unos días que si fuera presidenta del Gobierno "rompería relaciones con Marruecos", una postura rechazada por el PP que, si bien ha endurecido su postura sobre Rabat, ha evitado hacer señalamientos directos.

El Gobierno de Marruecos ha reaccionado oficialmente a la desclasificación de documentos sobre la crisis de Ceuta, destacando su relación con España y criticando al Partido Popular. Acusa a partidos históricos de caer en retóricas populistas e irracionales. Esta crítica se dirige al PP de Alberto Núñez Feijóo, quien pidió prudencia tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre romper relaciones con Rabat. Feijóo ha instado a su partido a gestionar la situación con serenidad, mientras que el PP ha endurecido su postura, acusando al Gobierno español de estar "chantajeado". Marruecos rechaza ser usado como herramienta política en España.

El Gobierno de Marruecos ha emitido su primera reacción oficial a la desclasificación de los documentos sobre la crisis de Ceuta. A través de un comunicado, en el que pone de relieve las virtudes de su relación con España, ha lanzado un dardo al PP, al criticar a los "partidos históricos" que han caído en el "atolladero (...) populista e irracional".

"Marruecos lamenta que ciertos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en instrumentalizar al Reino para sus propios fines. Resulta particularmente preocupante que partidos históricos, a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común", reza el comunicado.

Se trata de una clara referencia al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que este mismo jueves ha pedido a la cúpula de su partido "prudencia" a la hora de hablar de lo acontecido en la ciudad autónoma.

El presidente del PP ha hecho esta petición apenas tres días después de que Isabel Díaz Ayuso pidiese romper relaciones con Rabat. "Si fuera presidenta [del Gobierno], rompería relaciones con Marruecos", aseguró la presidenta madrileña en una entrevista en 'OkDiario'.

Su planteamiento no tuvo ningún tipo de seguimiento dentro del partido, que opta por "reorientar" las relaciones con Marruecos. Según explicó el portavoz 'popular', Borja Sémper, Génova apuesta por "reorientarlas" y no admitir "ni amenazas ni chantajes".

Endurece su postura con Marruecos

En esta línea, Feijóo ha instado a los presidentes autonómicos y cargos de su partido a no improvisar y seguir la línea marcada por Génova. "Esto hay que gestionarlo con serenidad y responsabilidad porque hay mucho en juego", ha señalado en un mensaje de WhatsApp enviado a los barones y miembros de su comité de dirección, en el que ha asegurado tener al Gobierno "donde queremos".

Durante la crisis en Ceuta, el PP ha endurecido su postura sobre Marruecos y ha planteado dudas sobre su implicación, pese a la negativa del Gobierno. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha acusado a Sánchez de estar "completamente chantajeado" y tener "miedo de Marruecos".

Por su parte, Feijóo ha evitado señalar explícitamente al gobierno africano de la avalancha, pero sí la ha calificado de "invasión" y "ataque contra la integridad territorial de la nación".

Por otra parte, Marruecos también ha criticado en su comunicado que "instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia" y se ha negado a "ser utilizado como peón preelectoral" o "chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos".

"Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes", ha advertido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido