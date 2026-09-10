Notas de inteligencia, redes cifradas y terminales seguros: así transmite el CNI sus avisos sin necesidad de sobres lacrados

El contexto Tras conocerse un WhatsApp de un miembro del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta, este aseguró que el aviso precisaba de "un sobre lacrado".

"Cuando el CNI tiene una alerta, lo dirige (...) en un sobre lacrado y no mediante WhatsApp". Es la excusa que esgrimió el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, cuando se le cuestionó sobre los mensajes que su jefe de gabinete intercambió con un miembro del CNI días previos a la entrada masiva en Ceuta.

No obstante, durante su comparecencia en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que no todos los avisos que se ofrecen deben contar con tantas características de formalidad. En concreto, sostuvo que "no hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia".

Precisamente, este jueves el debate es ese, después de confirmarse con la desclasificación de documentos del Gobierno de este miércoles que los avisos existían. Ahora bien, ¿qué hace falta y qué no para alertar de unos hechos como los que finalmente acontecieron en Ceuta?

En este caso, la forma no era un sobre lacrado, porque no era un secreto de Estado que se estuviese enviando en un papel. En este caso, de hecho, tendría que llevar un doble sobre. Así lo dicen las normas de la Oficina Nacional de Seguridad, que se pueden encontrar en la web del Ministerio y hasta consultar.

En concreto, es en el apartado sobre la transmisión de información, en el que además se dice que, por inmediatez y seguridad, el método preferible es por medios tecnológicos, apuntando al fax, al teléfono u a otras tecnologías.

En este caso fue un WhatsApp y una llamada de 11 minutos, cuyo contenido se desconoce. De esta manera, y en este punto, al tratarse de un aviso informal, se escogió la aplicación de mensajería instantánea. En el caso de haber sido formal, es decir, si se trata de una nota de inteligencia, el proceso sería otro.

Estas se redactan en los terminales del CNI y se transmiten a través de redes cifradas. Precisamente, entre los documentos clasificados hay una nota de este tipo que se envía a Marruecos. En ella, se puede observar que arriba está tapado el sello del Grado de Clasificación y que tienen un código para registrar el documento.

En el caso de tratarse de un aviso urgente, como podría ser una amenaza de atentado, se utilizarían también redes cifradas y terminales seguros para que lleguen a las salas de crisis o terminales seguros de ministros o Presidencia.

Aunque si van dirigidas a Policía o Guardia Civil para que actúen de inmediato, se canaliza de forma oficial a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) utilizando sus propias redes de comunicación policiales encriptadas y homologadas.

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