Antonio Maestre da la razón a García-Page en que "el PSOE está defendiendo una idea muy problemática a nivel de opinión pública"

El periodista se hace eco de las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en las que compara lo que podría suponer para Sánchez la crisis que se está viviendo en Ceuta con lo que supuso para Aznar la crisis del 11M.

Emiliano García-Page ha comparado la crisis del 11M, y lo que supuso para José María Aznar, con la crisis que está viviendo Ceuta y lo que podría suponer para Pedro Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado, durante una entrevista en Onda Cero, que lo sucedido ha sido "uno de los grandes desastres de gestión" y que, si no se gestiona con rapidez, "puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia".

La primera muy clara, como señala, "fue cuando se convenció a los españoles de la guerra y la autoría de los atentados del 11M". Antonio Maestre considera que García-Page tiene razón en que "el PSOE está defendiendo una situación o una idea que es muy problemática a nivel de opinión pública" debido a que va en contra de lo que dice la mayoría social.

Sobre los documentos del CNI, Maestre señala que a él le falta "lo que se llama documentación de contraste". "Es decir, qué documentación, archivos o informes dio el CNI antes del salto del 21", expone. El periodista indica que esto se debe a que "si antes del 21 hay una información muy similar a la que se dio ahora y ocurrió ahora como lo que ocurrió en el 21, igual había que tenérsela más en cuenta".

"También me gustaría saber si estos informes del CNI sobre posibles saltos a valla se dieron el verano pasado", añade, "porque si es una información similar es también motivo, quizá, para no tenerla en cuenta".

Maestre indica que así podría haber documentación para comparar "si esta documentación y estos hechos tienen algo en consonancia". "Lo importante cuando se desclasifica documentación es la que no, y alguna documentación necesaria para comparar", concluye, "como no lo tenemos, hay que coger con pinzas cada documento y no considerar que esta documentación es la que muestra la verdad".

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